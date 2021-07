Na sociálnej sieti sa šíri hoax, že polícia zablokovala ženu pýtajúcu sa na aktuálne cestovateľské opatrenia

Skutočné okolnosti incidentu

7.7.2021 (Webnoviny.sk) - Na sociálnej sieti sa šíri hoax o tom, že polícia zablokovala ženu, ktorá sa pýtala na aktuálne cestovateľské opatrenia. V statuse na sociálnej sieti to uviedla polícia na profile Hoaxy a podvody – Polícia SR . Informáciu o zablokovaní užívateľky priniesla stránka Nekŕmte nás odpadom.Polícia reaguje, že skutočné okolnosti celého incidentu sú však iné, ako stránka tvrdí. Žene, ktorá sa pýtala na aktuálne platné cestovateľské opatrenia, polícia odpovedala a poslala jej link na stránku, na ktorej sa nachádzajú všetky dôležité informácie v súvislosti s cestovaním.Následne možnosť posielania súkromných správ zablokovala pre všetkých užívateľov. „Nie je v našich fyzických silách nonstop odpovedať na stovky až tisíce súkromných správ, ktoré sa zväčša týkajú najzákladnejších informácií, ktoré sú ľahko dostupné na internete,“ uviedla polícia v statuse.Policajný zbor podotýka, že ako jedna z mála inštitúcií poskytuje verejnosti možnosť komunikácie formou súkromných správ. Ročne odpovedá na správy viac ako 10-tisíc ľuďom.Polícia zároveň občanom pripomína, že majú možnosť využiť aj infolinky, ktoré obsluhujú desiatky operátorov. Rovnako je neustále dostupná možnosť osobnej komunikácie prostredníctvom infozákona.„Nie je to po prvýkrát, keď stránka Nekŕmte nás odpadom v honbe za senzáciami a lajkmi zverejnila nepotvrdené, či falošné statusy. Keďže nejde v žiadnom prípade o štandardné médium, autor zverejneného statusu pred jeho zverejnením neoslovil Policajný zbor so žiadnou otázkou,“ komentovala polícia.Dodala, že stránka napríklad dodnes šíri dezinformáciu o vtedajšej kampani polície, ktorej cieľom bolo upozorniť na nebezpečnosť slúchadiel u chodcov a zverejnila aj fotku ženy, ktorej smrť nesprávne spojila s infikovaním koronavírusom, čo u ľudí vyvolalo paniku. Tvár ženy pritom neprekryla rastrom.