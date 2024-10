Mladý vodič zasiahol v protismere 71-ročnú chodkyňu. Náraz ju odhodil do potoka, kde zraneniam na mieste podľahla (foto)

Náraz ju odhodil do potoka

Hrozí rest odňatia slobody

29.10.2024 (SITA.sk) - Tragický koniec mala dopravná nehoda, ktorá sa stala v pondelok 28. októbra počas poludnia na ceste II/500 v katastrálnom území obce Vrbovce v okrese Myjava.Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková, 18-ročný vodič osobného vozidla Peugeot neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam, v dôsledku čoho prešiel do protismerného jazdného pruhu.Tam na krajnici narazil do 71-ročnej chodkyne, ktorú náraz odhodil do potoka. Žena utrpela zranenia, ktorým na mieste tragickej dopravnej nehody podľahla.Na miesto bol privolaný aj znalec z odboru cestnej dopravy. Policajný vyšetrovateľ z Nového Mesta nad Váhom začal trestné stíhanie za prečin usmrtenie.„Presné príčiny a okolnosti dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania,“ popísala hovorkyňa s tým, že vodičovi za tento skutok mu hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov.