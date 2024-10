V niektorých nemocniciach už evidujú desiatky výpovedí

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou v Banskej Bystrici eviduje k utorňajšiemu dňu dokopy výpovede od 45 lekárov. Uviedla to hovorkyňa nemocnice Alena Šperková. V detskej nemocnici veria, že nakoniec dôjde k dohode a nebudú musieť riešiť prípadné ohrozenia, ani žiadne obmedzenia v poskytovaní zdravotnej starostlivosti.





Vyše 2700 lekárov z nemocníc po celom Slovensku v utorok začalo podávať výpovede na znak nespokojnosti so situáciou v zdravotníctve. Šéf Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský priblížil, že má ísť o lekárov z kľúčových oddelení, ako anestéziologické a resuscitačné oddelenie, tiež z interného oddelenia, kardiológie, chirurgie, traumatológie, ortopédie, pediatrie či neonatológie. Rovnako o gynekológov alebo kožných lekárov.LOZ vyzvalo vládu, aby s nimi rokovala a situáciu v sektore vyriešila. Trvá na tom, aby vláda plnila body memoranda z roku 2022, ktoré podpísal vtedajší vládny kabinet s odborármi.V Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici podalo v utorok výpovede z pracovného pomeru spolu 230 lekárov. Uviedla to hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje s tým, že v súčasnosti analyzujú štruktúru výpovedí, teda na akých oddeleniach lekári pracujú.K otázkam týkajúcim sa chodu nemocnice a poskytovania zdravotnej starostlivosti po prípadnom odchode takého počtu lekárov sa nemocnica zatiaľ nevyjadrila. Podľa hovorkyne k 31. júlu tohto roka v nej pracovalo 458 lekárov.Národný onkologický ústav v Bratislave aktuálne eviduje desiatky výpovedí lekárov. Uviedla to jeho hovorkyňa Patrícia Kubicová."V Národnom onkologickom ústave evidujeme desiatky výpovedí lekárov pred avizovaným termínom podania hromadných výpovedí v slovenských nemocniciach do konca októbra," uviedla.