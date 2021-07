Mladý vzpierač z Ugandy opustil hotel a vybral sa hľadať si prácu, chce zostať v Japonsku

Vzpierač z africkej Ugandy Julius Ssekitoleko, ktorý v piatok opustil tréningový tábor svojho tímu v Osake a bol nezvestný, chce zostať pracovať v Japonsku.

Ssekitoleko prišiel do krajiny vychádzajúceho slnka už v polovici júna, aby sa pokúsil kvalifikovať na olympijské hry. To sa mu však nepodarilo. Neskôr spolu so svojím tímom trénoval v Izumisane v západnej prefektúre Osaka.

V piatok však bez ohlásenia odišiel z hotela s drobným odkazom, že do Ugandy sa nechce vrátiť a bude si hľadať prácu v Japonsku. Pracovníci hotela potom zalarmovali políciu.

Videli ho na stanici

Prísne protipandemické opatrenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.7.2021 (Webnoviny.sk) -Starosta mesta Izumisano Hirojasu Čijomacu uviedol, že 20-ročného mladého športovca spozorovali na vlakovej stanici. "Chceme ho nájsť čo najskôr. Sám v cudzej krajine to môže mať veľmi ťažké," vyhlásil Čijomacu podľa portálu people.com."Keď som dostal správu o tom, že zmizol z hotela, veľmi som sa začudoval. Nerozumel som, ako mohol len tak odísť z prísne stráženého hotela," skonštatoval prezident Ugandskej vzpieračskej federácie Salim Musoke."Dostali sme správu, že v Izumisane zmizol športovec a že už po ňom pátrajú policajti aj predstavitelia mesta. Veríme, že sa ho čoskoro podarí nájsť," vyhlásil hovorca olympijského organizačného výboru.Už niekoľko týždňov pred začiatkom olympijských hier organizátori zaviedli prísne protipandemické opatrenia týkajúce sa športovcov aj členov ich realizačných tímov. Ich výjazdy z hotelov v mieste pobytu sa mali obmedziť na odchody a príchody z tréningov.Tokio aj niektoré ďalšie veľké japonské mestá vyhlásili v súvislosti so zvýšeným počtom nakazených stav núdze, ktorý bude platiť počas celej doby konania olympijských hier.