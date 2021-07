Richard Pánik v NHL opäť mení dres, z Detroitu sa sťahuje do New Yorku

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

17.7.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový útočník Richard Pánik si zahrá už za siedmy klub počas svojej zámorskej kariéry v NHL. Skúsený krídelník sa stal súčasťou výmeny medzi Detroitom New York Islanders a zamieril k "ostrovanom".Opačným smerom, teda do Detroitu, putoval obranca Nick Leddy. Pred pôsobením v Detroite 30-ročný Pánik hrával v Tampe Bay, Toronte, Chicagu, Arizone a Washingtone."Na to, aby sa výmena zrealizovala, museli 'červené krídla' akceptovať, že si udržia polovicu Pánikovho ročného platu 2,75 milióna dolárov. Jeho zmluva vyprší po sezóne 2022/2023. Leddyho zmluva, ktorá má 'cap-hit' 5,5 milióna dolárov, vyprší po budúcom ročníku," uviedol špecializovaný web slovaknhl.sk.Pánik začal uplynulý súťažný ročník vo Washingtone, za ktorý odohral 36 zápasov so ziskom troch gólov a šiestich asistencií. Potom bol vymenený do Detroitu, v drese ktorého strelil gól a pridal tri asistencie v 12 stretnutiach. Martinský rodák dosiaľ v 517 zápasoch NHL nazbieral 194 bodov za 88 gólov a 106 asistencií.