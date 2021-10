Mladých slovenských hokejistov čaká čoskoro turnajová generálka v Nórsku, na ľade sa nepredstavia niektorí hráči

Hráči si potrebujú oddýchnuť

Káder slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov na novembrový Turnaj štyroch krajín v Nórsku (zdroj: SZĽH):

Roman Faith, Ádam Beke, Oliver Fatul, Samuel Socha, Adam Stripai, Adam Sýkora, Denis Bakala, Samuel Honzek, Samuel Krajč, Maroš Jedlička, Ľubomír Kupčo, Tim Danielčák, Šimon Groch, Pavol Štetka, Boris Žabka, Šimon Opatovský, Maxim Štrbák, Libor Nemec, Jakub Ragan, Rayen Petrovický, Patrik Andrisík, Dalibor Dvorský, Jakub Kolenič





27.10.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenskú reprezentáciu hokejistov do 20 rokov čaká v prvej polovici novembra turnajová generálka pred koncoročnými majstrovstvami sveta tejto kategórie v Kanade.Zverenci trénera Ivana Feneša sa predstavia na Turnaji štyroch krajín v nórskom Lillehammeri, na ktorom budú ich súpermi rovesníci zo Švajčiarska, Nemecka a domáceho Nórska.Hlavný kouč na podujatie nominoval spolu 23 hráčov, chýbajú medzi nimi Juraj Slafkovský aj Šimon Nemec , obaja dostali voľno. Samuel Kňažko a Filip Mešár zase dostali pozvánky do seniorskej reprezentácie."V uplynulých mesiacoch odohrali výborné turnaje - od majstrovstiev sveta cez Hlinka Gretzky Cup až po olympijskú kvalifikáciu. Navyše, majú výborné pozície vo svojich tímoch. Potrebujú si oddýchnuť mentálne aj fyzicky, preto verím, že možnosť na regeneráciu privítajú. Čo sa týka Sama Kňažka a Filipa Mešára, za svoju prácu dostali ohodnotenie v podobe pozvánky do áčka. Za oboch sa teším. Filip dostal príležitosť premiérovo. Samo má zložitejšiu situáciu v klube, preto verím, že na zraze národného tímu pookreje,“ zhodnotil kouč Feneš podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH). V jeho nominácii sú hokejisti z klubov na Slovensku, v Česku, Fínsku, Nemecku a Švédsku."Dali sme dohromady mená, ktoré viacerých odborníkov-neodborníkov možno prekvapia, ale ja v tomto tíme vidím veľkú kvalitu. Teším sa na spoluprácu so všetkými hráčmi, majú možnosť ukázať sa. Vieme, akú kvalitu máme v zálohe, no som presvedčený, že nominovaní hráči nám zamotajú hlavu a zabojujú o účasť v záverečnej nominácii na MS,“ doplnil Feneš, ktorého tím sa v novembri stretne 8. 11. v Piešťanoch a turnaj v Nórsku absolvuje od 12. do 14. 11."Poslednou previerkou budú pre nás až prípravné zápasy v Kanade tesne pred šampionátom. V Nórsku si chceme vyskúšať naše herné i strategické zámery v rôznych situáciách. Rovnako si budeme môcť pozrieť potenciálnych adeptov na miestenku do Kanady. Verím, že chlapci odohrajú ďalší skvelý turnaj,“ poznamenal tréner.Mladí Slováci do Kanady na MSJ odcestujú 15. decembra, samotný šampionát sa uskutoční od 26. 12. 2021 do 5. 1. 2022.