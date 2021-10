Fanúšik vrátil Bradymu loptu z jubilejnej prihrávky na touchdown, dostal bohatú odmenu (video)

Jubilejná šesťstá rozohrávka

Požiadal aj o kolo golfu s hviezdou

26.10.2021 (Webnoviny.sk) - Jeden fanúšik tímu zámorskej NFL v americkom futbale Tampa Bay Buccaneers počas víkendu v domácom ligovom zápase proti Chicago Bears mal bezpochyby najlepšie miesto na Raymond James Stadium.Domáci v tomto súboji zvíťazili 38:3 a hviezdny quarterback Tom Brady v tomto súboji dosiahol jubilejnú šesťstú rozohrávku na touchdown, čo je samo o sebe zaujímavé, no omnoho pútavejší je príbeh spomenutého priaznivca Byrona Kennedyho. Informuje o ňom web bbc.com.Uvedený touchdown dosiahol Bradyho spoluhráč Mike Evans, ktorý si však neuvedomil, že jeho hviezdny quarterback dosiahol jubileum. V návale radosti zo zisku šiestich bodov sa aj s loptou utekal potešiť k fanúšikom a daroval ju práve Kennedymu. Keďže podobné športové artefakty, s ktorými hviezdy dosiahli jubileá, putujú zväčša do zbierky hráčov alebo príslušnej Siene slávy, potom sa začal "boj" o loptu. A priaznivec Buccaneers za to, že loptu vrátil Bradymu, získal pomerne mnoho."Vrátiť loptu bolo veľmi ťažké. Prišli však ku mne a veľmi pekne ma o ňu poprosili. Čo som mal robiť? Mal som povedať nie Tomovi Bradymu?" vyhlásil fanúšik Byron Kennedy.Tom Brady aj organizácia Buccaneers mu na oplátku sľúbili splnenie jeho prianí. Kennedy si vypýtal dva podpísané dres a prilbu sedemnásobného víťaza Super Bowlu Toma Bradyho, podpísaný dres od Mika Evansa, tisícdolárovú poukážku na nákup v oficiálnom klubovom obchode a dve vstupenky na nasledujúce dve sezóny. Mal však ešte jedno "skromné" prianie. "Požiadal Toma o jedno kolo golfu," informoval novinár Andrew Siciliano, ktorý mapuje dianie v NFL.