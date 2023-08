Mladých útočníkov z kúpaliska v Poltári zadržala polícia, dvaja z nich idú do väzby (foto)

Prečin výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva

Rozpory so zákonom

11.8.2023 (SITA.sk) - Polícia zadržala štyroch mladých mužov, ktorí v závere júla na kúpalisku v Poltári počas verejnej akcie zbili 28-ročného muža z Kalinova.V súvislosti s fyzickým napadnutím bolo začaté trestné stíhanie vo veci prečinu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva, pričom všetkým štyrom mužom bolo za uvedený skutok vznesené obvinenie.Ako informovala banskobystrická polícia , na dvoch zadržaných bol podaný podnet na ich väzobné stíhanie a Okresný súd v Lučenci dnes rozhodol o ich vzatí do väzby.Útočníci spôsobili napadnutému mužovi zranenia s dobou liečby a práceneschopnosti do sedem dní.Banskobystrická polícia na sociálnej sieti informovala, že 19-ročný D.L. sa útoku dopustil aj napriek tomu, že bol iba prednedávnom trestným rozkazom Okresného súdu v Lučenci uznaný vinným zo spáchania prečinu ublíženia na zdraví a prečinu výtržníctva spáchaného formou spolupáchateľstva.Bol mu uložený trest odňatia slobody na jeden rok, pričom súd výkon trestu podmienečne odložil a určil skúšobnú dobu jeden rok.Z partie útočníkov však nebol jediný, ktorý sa už dostal do rozporu so zákonom.Aj 19-ročný J.T. útočil napriek tomu, že sa obdobného skutku dopustil aj v júni 2022 v jednom z disko klubov v Lučenci, za čo mu bola rozhodnutím Okresného úradu v Lučenci uložená pokuta.