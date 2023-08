Rusko plánuje fórum pre ukrajinských učiteľov, súčasťou budú aj manuály o „patriotickom vzdelávaní mládeže“

Manuál o vzdelávaní mládeže

Zničenie sebaidentifikácie Ukrajincov

11.8.2023 (SITA.sk) - Rusko v októbri usporiada v Moskve fórum pre učiteľov, na ktoré plánuje zviesť tritisíc učiteľov z dočasne okupovaných území na Ukrajine.Na fóre by sa mal zúčastniť ruský vodca Vladimir Putin aj propagandisti krajiny.Účastníci by tiež mali dostať manuály o „patriotickom vzdelávaní mládeže“, uvádza ukrajinské Národné centrum odporu s tým, že to budú inštrukcie na „vymývanie mozgov“ detí. Informuje o tom spravodajský portál Ukrajinská pravda.Rusi tlačia na učiteľov na okupovaných územiach, aby súhlasili s dodržiavaním vzdelávacích programov Ruskej federácie Národné centrum odporu pripomína, že Rusko na okupovaných územiach vedie politiku zameranú na zničenie sebaidentifikácie celej generácie Ukrajincov, ktorá je v súlade s medzinárodným právom znakom genocídy.„Preto sa všetci, ktorí sú zapojení do tohto procesu, budú po oslobodení území zodpovedať za svoje zločiny,“ dodalo centrum.Ukrajinský komisár pre ľudské práva už skôr uviedol, že učitelia šíriaci ruskú propagandu na okupovaných územiach budú čeliť trestu.