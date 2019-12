Mladých vodičov čakajú pri porušení pravidiel na cestách preškolenia

Ilustračné foto Foto: Tablet TV Foto: Tablet TV

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. decembra (TASR) - Doškoľovacie kurzy v autoškole, rehabilitačný program u dopravného psychológa či preskúšanie z pravidiel cestnej premávky na polícii. Aj tieto preventívne opatrenia čakajú mladých vodičov s praxou do dvoch rokov v prípade dvoch závažných porušení pravidiel na cestách. Vyplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorá dnes nadobudla účinnosť.Nové povinnosti sa budú týkať každého vodiča, ktorý do dvoch rokov od nadobudnutia vodičského oprávnenia typu B dvakrát poruší pravidlá cestnej premávky závažným spôsobom, alebo prekročí najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy.Cieľom opatrení je podľa ministerstva vnútra prevencia možnej recidívy rizikového správania vodičov. Dopĺňať majú bežné sankčné opatrenia. Vzdelávanie bude pozostávať z troch skupinových stretnutí, každé stretnutie potrvá tri vyučovacie hodiny v rozsahu 50 minút, s minimálne jednou psychohygienickou prestávkou počas jedného stretnutia.Ak sa vodič v rámci dvoch rokov od získania vodičského oprávnenia dopustí aj tretieho závažného porušenia pravidiel cestnej premávky, odoberie sa mu vodičský preukaz na šesť mesiacov. Po jeho vrátení začne vodičovi opätovne plynúť nová dvojročná lehota s rovnakými následkami.Okrem toho sa pre kategóriu vodičských preukazov C a CE zníži veková hranica z 21 na 18 a pre D a DE z 24 na 21 rokov, a to pre príslušníkov Policajného zboru, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Hasičského a záchranného zboru, colníka alebo profesionálneho vojaka.