Mlieko s pridanou hodnotou je hnacou silou transformácie mliekarenského odvetvia – nový pohľad spotrebiteľov v Poľsku a vo východnej Európe


Už nie je považované len za bežnú potravinu, ale čoraz častejšie sa stáva vedomou voľbou spojenou so zdravým životným štýlom a potrebou konzumácie bielkovín, vitamínov a minerálov. Štúdia ...



Zdieľať
24.2.2026 (SITA.sk) - Už nie je považované len za bežnú potravinu, ale čoraz častejšie sa stáva vedomou voľbou spojenou so zdravým životným štýlom a potrebou konzumácie bielkovín, vitamínov a minerálov. Štúdia spoločnosti Tetra Pak odhaľuje, že segment mlieka s pridanou hodnotou (funkčné mlieko) rýchlo rastie v celej východnej Európe. Výrobcom to ponúka skutočnú príležitosť na expanziu v rámci novej kategórie produktov.[1]


Mliekarenský trh v našom regióne vstupuje do novej éry. Dnešní spotrebitelia hľadajú produkty, ktoré sú chutné, vhodné na každodennú konzumáciu a predovšetkým zdravé. Štúdia z mája 2025, ktorú zadala spoločnosť Tetra Pak a ktorá bola realizovaná v Poľsku, Chorvátsku, Srbsku, Maďarsku a na Slovensku, potvrdzuje, že mlieko s pridanou hodnotou je jedným z najrýchlejšie rastúcich segmentov v potravinárskom priemysle. Zistenia ukazujú, že spotrebitelia sú ochotní zaplatiť viac za produkty, ktoré podporujú zdravý životný štýl. Mlieko obohatené o bielkoviny, vitamíny a minerály si získava uznanie ako prírodná "superpotravina", ktorá spája tradičné ingrediencie s modernými očakávaniami.

Nové potreby spotrebiteľov: zdravie, energia a imunita


Podľa štúdie spoločnosti Tetra Pak 34 % spotrebiteľov vo východnej Európe prejavuje záujem o nákup mlieka s pridanou hodnotou. Najžiadanejšie pridané zložky sú vápnik a vitamíny (po 53 %), nasledované bielkovinami (40 %). Kupujúci hľadajú aj produkty, ktoré podporujú zdravie kostí (39 %), imunitu (29 %) a trávenie (28 %), ako aj produkty, ktoré dodávajú energiu (26 %) a prospievajú zdraviu srdca (17 %). Funkčné mlieko sa stáva prirodzenou odpoveďou na tieto meniace sa potreby – ponúka 8 gramov vysoko kvalitných bielkovín na pohár, spolu s vápnikom, fosforom a vitamínom B12. Spotrebitelia čoraz viac očakávajú čisté zoznamy zložiek, transparentné označovanie a žiadne umelé prísady. Popularitu si získavajú aj nízkotučné, bezlaktózové a organické druhy mlieka.[2]

Slovenský a východoeurópsky trh: spoločný trend, odlišné priority


Analýza spotrebiteľských trendov v piatich krajinách – Poľsku, Chorvátsku, Srbsku, Maďarsku a Slovensku – ukazuje, že hoci zrelosť trhu sa v jednotlivých krajinách líši, smer zmien je konzistentný: spotrebitelia prejavujú čoraz väčší záujem o mlieko s pridanou hodnotou.

Na Slovensku siaha čoraz viac ľudí po mlieku bez laktózy a s nízkym obsahom tuku. Až 34 % spotrebiteľov uvádza, že pravidelne pije mlieko s pridanou hodnotou už viac ako štyri roky. Svedčí to o zaužívanom zvyku začleňovať funkčné produkty do svojho každodenného jedálnička. Na našom trhu sú obzvlášť dôležité produkty, ktoré podporujú zdravie domácností, majú jednoduché zloženie a vysokú nutričnú hodnotu.

V Poľsku konzumuje takmer jeden z piatich respondentov funkčné mlieko už viac ako štyri roky. Záujem o produkty obohatené vápnikom, vitamínmi a bielkovinami rastie, najmä v súvislosti s podporou imunity a zdravia kostí. V porovnaní s inými krajinami poľskí spotrebitelia častejšie konzumujú mlieko s pridanou hodnotou počas obeda, olovrantov a večere. Popularitu si získavajú aj produkty určené "na cestu", ktoré sú vnímané ako rýchla a zdravá voľba stravovania počas dňa. Zabezpečenie toho, aby obohatené mlieko neobsahovalo žiadne umelé prísady, je kľúčové, najmä pre tých, ktorí sa obávajú nadmerného množstva spracovaných potravín vo svojej strave.

V Chorvátsku uvádza až 75 % spotrebiteľov, že si ako doplnkový produkt do svojho jedálnička vyberajú mlieko s pridanou hodnotou. Trh vykazuje najväčší potenciál pre ekologické a bio produkty s transparentným označením. Obohacovanie mlieka o vitamíny a minerály, najmä tie, ktoré podporujú zdravie kostí a imunitu, zodpovedá miestnym preferenciám.

Srbsko je vyspelý trh: 39 % spotrebiteľov pije mlieko s pridanou hodnotou už viac ako štyri roky a 83 % ho považuje za doplnok k tradičnému mlieku. Produkty obohatené o vitamíny, bielkoviny a omega-3 mastné kyseliny si získavajú popularitu, najmä v prémiovom segmente, vrátane baristických mliek.

V Maďarsku sa až 61 % spotrebiteľov rozhoduje pre mlieko s pridanou výživnou hodnotou, čo z neho robí štandard na trhu. Maďarskí spotrebitelia majú tendenciu vyhľadávať vysoko kvalitné produkty s rôznorodými príchuťami. Medzi najžiadanejšie pridané zložky patria vápnik, vitamíny a bielkoviny.

Mlieko, ktoré spája tradíciu s modernosťou


Funkčné mlieko je v súlade s globálnym trendom spájania tradície s modernosťou. Na jednej strane si zachováva klasické výhody mlieka – prírodné bielkoviny a esenciálne mikroživiny – a na druhej strane spĺňa dnešné očakávania v oblasti zdravia. Citovaná štúdia spoločnosti Tetra Pak potvrdzuje, že mlieko s pridanou hodnotou nie je prechodným trendom, ale trvalou zmenou v tom, ako spotrebitelia vnímajú funkčné nápoje. "V čase, keď sú zdravie, chuť a pohoda najvyššou prioritou, sa mlieko a funkčné produkty stávajú prirodzenou voľbou pre rastúce publikum. Pre mliekarenský priemysel to znamená príležitosť vyvinúť nové kategórie a ponúkať produkty, ktoré skutočne reagujú na potreby moderného životného štýlu," hovorí Mauricio Contreras, marketingový riaditeľ spoločnosti Tetra Pak pre východnú Európu.

[1] Prieskum spoločnosti Tetra Pak bol realizovaný v Poľsku, Chorvátsku, Srbsku, Maďarsku a na Slovensku v máji 2025 na vzorke okolo 600 respondentov na jednu krajinu.

[2] https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C97727%2Cbadanie-mleko-roslinne-ma-na-ogol-mniej-wapnia-i-bialka-niz-mleko-krowie

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Mlieko s pridanou hodnotou je hnacou silou transformácie mliekarenského odvetvia – nový pohľad spotrebiteľov v Poľsku a vo východnej Európe © SITA Všetky práva vyhradené.

