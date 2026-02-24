|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 24.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Matej
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Mlieko s pridanou hodnotou je hnacou silou transformácie mliekarenského odvetvia – nový pohľad spotrebiteľov v Poľsku a vo východnej Európe
Už nie je považované len za bežnú potravinu, ale čoraz častejšie sa stáva vedomou voľbou spojenou so zdravým životným štýlom a potrebou konzumácie bielkovín, vitamínov a minerálov. Štúdia ...
Zdieľať
24.2.2026 (SITA.sk) - Už nie je považované len za bežnú potravinu, ale čoraz častejšie sa stáva vedomou voľbou spojenou so zdravým životným štýlom a potrebou konzumácie bielkovín, vitamínov a minerálov. Štúdia spoločnosti Tetra Pak odhaľuje, že segment mlieka s pridanou hodnotou (funkčné mlieko) rýchlo rastie v celej východnej Európe. Výrobcom to ponúka skutočnú príležitosť na expanziu v rámci novej kategórie produktov.[1]
Mliekarenský trh v našom regióne vstupuje do novej éry. Dnešní spotrebitelia hľadajú produkty, ktoré sú chutné, vhodné na každodennú konzumáciu a predovšetkým zdravé. Štúdia z mája 2025, ktorú zadala spoločnosť Tetra Pak a ktorá bola realizovaná v Poľsku, Chorvátsku, Srbsku, Maďarsku a na Slovensku, potvrdzuje, že mlieko s pridanou hodnotou je jedným z najrýchlejšie rastúcich segmentov v potravinárskom priemysle. Zistenia ukazujú, že spotrebitelia sú ochotní zaplatiť viac za produkty, ktoré podporujú zdravý životný štýl. Mlieko obohatené o bielkoviny, vitamíny a minerály si získava uznanie ako prírodná "superpotravina", ktorá spája tradičné ingrediencie s modernými očakávaniami.
Podľa štúdie spoločnosti Tetra Pak 34 % spotrebiteľov vo východnej Európe prejavuje záujem o nákup mlieka s pridanou hodnotou. Najžiadanejšie pridané zložky sú vápnik a vitamíny (po 53 %), nasledované bielkovinami (40 %). Kupujúci hľadajú aj produkty, ktoré podporujú zdravie kostí (39 %), imunitu (29 %) a trávenie (28 %), ako aj produkty, ktoré dodávajú energiu (26 %) a prospievajú zdraviu srdca (17 %). Funkčné mlieko sa stáva prirodzenou odpoveďou na tieto meniace sa potreby – ponúka 8 gramov vysoko kvalitných bielkovín na pohár, spolu s vápnikom, fosforom a vitamínom B12. Spotrebitelia čoraz viac očakávajú čisté zoznamy zložiek, transparentné označovanie a žiadne umelé prísady. Popularitu si získavajú aj nízkotučné, bezlaktózové a organické druhy mlieka.[2]
Analýza spotrebiteľských trendov v piatich krajinách – Poľsku, Chorvátsku, Srbsku, Maďarsku a Slovensku – ukazuje, že hoci zrelosť trhu sa v jednotlivých krajinách líši, smer zmien je konzistentný: spotrebitelia prejavujú čoraz väčší záujem o mlieko s pridanou hodnotou.
Na Slovensku siaha čoraz viac ľudí po mlieku bez laktózy a s nízkym obsahom tuku. Až 34 % spotrebiteľov uvádza, že pravidelne pije mlieko s pridanou hodnotou už viac ako štyri roky. Svedčí to o zaužívanom zvyku začleňovať funkčné produkty do svojho každodenného jedálnička. Na našom trhu sú obzvlášť dôležité produkty, ktoré podporujú zdravie domácností, majú jednoduché zloženie a vysokú nutričnú hodnotu.
V Poľsku konzumuje takmer jeden z piatich respondentov funkčné mlieko už viac ako štyri roky. Záujem o produkty obohatené vápnikom, vitamínmi a bielkovinami rastie, najmä v súvislosti s podporou imunity a zdravia kostí. V porovnaní s inými krajinami poľskí spotrebitelia častejšie konzumujú mlieko s pridanou hodnotou počas obeda, olovrantov a večere. Popularitu si získavajú aj produkty určené "na cestu", ktoré sú vnímané ako rýchla a zdravá voľba stravovania počas dňa. Zabezpečenie toho, aby obohatené mlieko neobsahovalo žiadne umelé prísady, je kľúčové, najmä pre tých, ktorí sa obávajú nadmerného množstva spracovaných potravín vo svojej strave.
V Chorvátsku uvádza až 75 % spotrebiteľov, že si ako doplnkový produkt do svojho jedálnička vyberajú mlieko s pridanou hodnotou. Trh vykazuje najväčší potenciál pre ekologické a bio produkty s transparentným označením. Obohacovanie mlieka o vitamíny a minerály, najmä tie, ktoré podporujú zdravie kostí a imunitu, zodpovedá miestnym preferenciám.
Srbsko je vyspelý trh: 39 % spotrebiteľov pije mlieko s pridanou hodnotou už viac ako štyri roky a 83 % ho považuje za doplnok k tradičnému mlieku. Produkty obohatené o vitamíny, bielkoviny a omega-3 mastné kyseliny si získavajú popularitu, najmä v prémiovom segmente, vrátane baristických mliek.
V Maďarsku sa až 61 % spotrebiteľov rozhoduje pre mlieko s pridanou výživnou hodnotou, čo z neho robí štandard na trhu. Maďarskí spotrebitelia majú tendenciu vyhľadávať vysoko kvalitné produkty s rôznorodými príchuťami. Medzi najžiadanejšie pridané zložky patria vápnik, vitamíny a bielkoviny.
Funkčné mlieko je v súlade s globálnym trendom spájania tradície s modernosťou. Na jednej strane si zachováva klasické výhody mlieka – prírodné bielkoviny a esenciálne mikroživiny – a na druhej strane spĺňa dnešné očakávania v oblasti zdravia. Citovaná štúdia spoločnosti Tetra Pak potvrdzuje, že mlieko s pridanou hodnotou nie je prechodným trendom, ale trvalou zmenou v tom, ako spotrebitelia vnímajú funkčné nápoje. "V čase, keď sú zdravie, chuť a pohoda najvyššou prioritou, sa mlieko a funkčné produkty stávajú prirodzenou voľbou pre rastúce publikum. Pre mliekarenský priemysel to znamená príležitosť vyvinúť nové kategórie a ponúkať produkty, ktoré skutočne reagujú na potreby moderného životného štýlu," hovorí Mauricio Contreras, marketingový riaditeľ spoločnosti Tetra Pak pre východnú Európu.
[1] Prieskum spoločnosti Tetra Pak bol realizovaný v Poľsku, Chorvátsku, Srbsku, Maďarsku a na Slovensku v máji 2025 na vzorke okolo 600 respondentov na jednu krajinu.
[2] https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C97727%2Cbadanie-mleko-roslinne-ma-na-ogol-mniej-wapnia-i-bialka-niz-mleko-krowie
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Mlieko s pridanou hodnotou je hnacou silou transformácie mliekarenského odvetvia – nový pohľad spotrebiteľov v Poľsku a vo východnej Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
Mliekarenský trh v našom regióne vstupuje do novej éry. Dnešní spotrebitelia hľadajú produkty, ktoré sú chutné, vhodné na každodennú konzumáciu a predovšetkým zdravé. Štúdia z mája 2025, ktorú zadala spoločnosť Tetra Pak a ktorá bola realizovaná v Poľsku, Chorvátsku, Srbsku, Maďarsku a na Slovensku, potvrdzuje, že mlieko s pridanou hodnotou je jedným z najrýchlejšie rastúcich segmentov v potravinárskom priemysle. Zistenia ukazujú, že spotrebitelia sú ochotní zaplatiť viac za produkty, ktoré podporujú zdravý životný štýl. Mlieko obohatené o bielkoviny, vitamíny a minerály si získava uznanie ako prírodná "superpotravina", ktorá spája tradičné ingrediencie s modernými očakávaniami.
Nové potreby spotrebiteľov: zdravie, energia a imunita
Podľa štúdie spoločnosti Tetra Pak 34 % spotrebiteľov vo východnej Európe prejavuje záujem o nákup mlieka s pridanou hodnotou. Najžiadanejšie pridané zložky sú vápnik a vitamíny (po 53 %), nasledované bielkovinami (40 %). Kupujúci hľadajú aj produkty, ktoré podporujú zdravie kostí (39 %), imunitu (29 %) a trávenie (28 %), ako aj produkty, ktoré dodávajú energiu (26 %) a prospievajú zdraviu srdca (17 %). Funkčné mlieko sa stáva prirodzenou odpoveďou na tieto meniace sa potreby – ponúka 8 gramov vysoko kvalitných bielkovín na pohár, spolu s vápnikom, fosforom a vitamínom B12. Spotrebitelia čoraz viac očakávajú čisté zoznamy zložiek, transparentné označovanie a žiadne umelé prísady. Popularitu si získavajú aj nízkotučné, bezlaktózové a organické druhy mlieka.[2]
Slovenský a východoeurópsky trh: spoločný trend, odlišné priority
Analýza spotrebiteľských trendov v piatich krajinách – Poľsku, Chorvátsku, Srbsku, Maďarsku a Slovensku – ukazuje, že hoci zrelosť trhu sa v jednotlivých krajinách líši, smer zmien je konzistentný: spotrebitelia prejavujú čoraz väčší záujem o mlieko s pridanou hodnotou.
Na Slovensku siaha čoraz viac ľudí po mlieku bez laktózy a s nízkym obsahom tuku. Až 34 % spotrebiteľov uvádza, že pravidelne pije mlieko s pridanou hodnotou už viac ako štyri roky. Svedčí to o zaužívanom zvyku začleňovať funkčné produkty do svojho každodenného jedálnička. Na našom trhu sú obzvlášť dôležité produkty, ktoré podporujú zdravie domácností, majú jednoduché zloženie a vysokú nutričnú hodnotu.
V Poľsku konzumuje takmer jeden z piatich respondentov funkčné mlieko už viac ako štyri roky. Záujem o produkty obohatené vápnikom, vitamínmi a bielkovinami rastie, najmä v súvislosti s podporou imunity a zdravia kostí. V porovnaní s inými krajinami poľskí spotrebitelia častejšie konzumujú mlieko s pridanou hodnotou počas obeda, olovrantov a večere. Popularitu si získavajú aj produkty určené "na cestu", ktoré sú vnímané ako rýchla a zdravá voľba stravovania počas dňa. Zabezpečenie toho, aby obohatené mlieko neobsahovalo žiadne umelé prísady, je kľúčové, najmä pre tých, ktorí sa obávajú nadmerného množstva spracovaných potravín vo svojej strave.
V Chorvátsku uvádza až 75 % spotrebiteľov, že si ako doplnkový produkt do svojho jedálnička vyberajú mlieko s pridanou hodnotou. Trh vykazuje najväčší potenciál pre ekologické a bio produkty s transparentným označením. Obohacovanie mlieka o vitamíny a minerály, najmä tie, ktoré podporujú zdravie kostí a imunitu, zodpovedá miestnym preferenciám.
Srbsko je vyspelý trh: 39 % spotrebiteľov pije mlieko s pridanou hodnotou už viac ako štyri roky a 83 % ho považuje za doplnok k tradičnému mlieku. Produkty obohatené o vitamíny, bielkoviny a omega-3 mastné kyseliny si získavajú popularitu, najmä v prémiovom segmente, vrátane baristických mliek.
V Maďarsku sa až 61 % spotrebiteľov rozhoduje pre mlieko s pridanou výživnou hodnotou, čo z neho robí štandard na trhu. Maďarskí spotrebitelia majú tendenciu vyhľadávať vysoko kvalitné produkty s rôznorodými príchuťami. Medzi najžiadanejšie pridané zložky patria vápnik, vitamíny a bielkoviny.
Mlieko, ktoré spája tradíciu s modernosťou
Funkčné mlieko je v súlade s globálnym trendom spájania tradície s modernosťou. Na jednej strane si zachováva klasické výhody mlieka – prírodné bielkoviny a esenciálne mikroživiny – a na druhej strane spĺňa dnešné očakávania v oblasti zdravia. Citovaná štúdia spoločnosti Tetra Pak potvrdzuje, že mlieko s pridanou hodnotou nie je prechodným trendom, ale trvalou zmenou v tom, ako spotrebitelia vnímajú funkčné nápoje. "V čase, keď sú zdravie, chuť a pohoda najvyššou prioritou, sa mlieko a funkčné produkty stávajú prirodzenou voľbou pre rastúce publikum. Pre mliekarenský priemysel to znamená príležitosť vyvinúť nové kategórie a ponúkať produkty, ktoré skutočne reagujú na potreby moderného životného štýlu," hovorí Mauricio Contreras, marketingový riaditeľ spoločnosti Tetra Pak pre východnú Európu.
[1] Prieskum spoločnosti Tetra Pak bol realizovaný v Poľsku, Chorvátsku, Srbsku, Maďarsku a na Slovensku v máji 2025 na vzorke okolo 600 respondentov na jednu krajinu.
[2] https://naukawpolsce.pl/aktualnosci/news%2C97727%2Cbadanie-mleko-roslinne-ma-na-ogol-mniej-wapnia-i-bialka-niz-mleko-krowie
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Mlieko s pridanou hodnotou je hnacou silou transformácie mliekarenského odvetvia – nový pohľad spotrebiteľov v Poľsku a vo východnej Európe © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Košický arcibiskup pri štvrtom výročí vojny na Ukrajine vyzval na modlitbu, pokánie a pomoc trpiacim
Košický arcibiskup pri štvrtom výročí vojny na Ukrajine vyzval na modlitbu, pokánie a pomoc trpiacim
<< predchádzajúci článok
Eurostat: SR je tretia v EÚ v počte utečencov z Ukrajiny na obyvateľa
Eurostat: SR je tretia v EÚ v počte utečencov z Ukrajiny na obyvateľa