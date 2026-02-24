Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

24. februára 2026

Košický arcibiskup pri štvrtom výročí vojny na Ukrajine vyzval na modlitbu, pokánie a pomoc trpiacim


Tagy: košický rímskokatolícky arcibiskup Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Výročie

Košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober pri príležitosti 4. výročia vojny na ...



64a555e3b7beb589887587 676x488 24.2.2026 (SITA.sk) - Košický arcibiskup metropolita a predseda Konferencie biskupov Slovenska Mons. Bernard Bober pri príležitosti 4. výročia vojny na Ukrajine vyjadril hlboký súcit s trpiacimi, ktorých životy poznačila smrť, exodus a zničené domovy.

Ideologické napätie


„V narastajúcom politickom a ideologickom napätí medzi dvoma susednými štátmi – Slovenskou republikou a Ukrajinou – podporujeme všetky úsilia na dosiahnutie riešenia, pričom cieľom má byť uskutočnenie ,väčšej spravodlivosti', ktorej najvyšším naplnením je láska,“ uviedol Bober.

Arcibiskup zdôraznil, že „v tvári trpiaceho blížneho spoznávame Krista na kríži“, ktorý ukázal, že „skutočná láska je bezpodmienečná a rodí sa v ochote deliť sa o bolesť s inými“. Apeluje na skutky súcitu a materiálnej pomoci, najmä v tomto mrazivom období, ktoré by mali byť „konkrétnym prejavom civilizácie lásky, ktorá jediná dokáže liečiť rany rozdelenia“.

Späť k evanjeliovým hodnotám


„Je naliehavé, aby Európa znovu objavila ducha otcov zakladateľov, vrátila sa k evanjeliovým hodnotám a stala sa tak dôveryhodným aktérom mieru, schopným uprednostniť dialóg pred zbrojením,“ vyzýva Bober.

Na záver pozýva k ešte intenzívnejšej modlitbe a pokániu a k vedomému rozhodnutiu sa pre pokoj, ktorý sa začína v srdci každého z nás. Spoločne prosme „Kráľovnú pokoja, aby vyprosila dar spravodlivého mieru pre sužovanú Ukrajinu a aby sa toto tisícročie zapísalo do dejín ako čas obnoveného bratstva medzi národmi,“ uzatvára Mons. Bernard Bober.

Zdroj: SITA.sk - Košický arcibiskup pri štvrtom výročí vojny na Ukrajine vyzval na modlitbu, pokánie a pomoc trpiacim © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: košický rímskokatolícky arcibiskup Rusko-ukrajinský konflikt Vojna na Ukrajine Výročie
