MMA: Buchinger aj Klein v Prahe víťazne, Vémola zdolal Kincla

Praha 29. júna (TASR) - Slovenský profesionálny MMA zápasník Ivan Buchinger zvíťazil vo štvrtok večer v pražskej O2 aréne nad domácim Jaroslavom Pokorným škrtením v 2. kole. Zápas v perovej váhe (do 65,8 kg) bol hlavným predzápasom podujatia XFN 11.Pokorný z pozície vyzývateľa vstúpil do zápasu aktívnejšie a prvé kolo získal pre seba najmä vďaka niekoľkým takedownom. Buchinger hrozil nebezpečnými kolenami v klinči a v závere prvej päťminútovky aj pákami z guardu. V druhom kole sa naplno prejavili väčšie skúsenosti Slováka, ktorý už po 40 sekundách donútil súpera odklepať po nasadenej technike škrtenia.uviedol priamo v oktagone 32-ročný rodák z Gabčíkova, ktorý zápasil aj s hviezdnym Írom Conorom McGregorom.Buchinger, niekoľkonásobný šampión poprednej ruskej organizácie M-1 Global, vylepšil svoju bilanciu na 34 víťazstiev a šesť prehier. Pokorný zaznamenal siedmu prehru pri 14 víťazstvách, pričom do zápasu vstupoval so sériou piatich víťazstiev v rade.povzdychol si.Na podujatí sa predstavil aj ďalší slovenský zástupca Ľudovít Klein. Ten si v dueli ľahkej váhy (do 70,3 kg) poradil s Poliakom Kamilom Selwom technickým KO, keď rozhodca ukončil duel v samom závere druhého kola po Kleinovom ground and pounde.uviedol 23-ročný Klein, ktorý svoje štatistiky upravil na 12 víťazstiev a dve prehry.V hlavnom zápase večera zdolal Karlos Vémola svojho vyzývateľa Patrika Kincla na body verdiktom rozhodcov. Vémola v dueli s hmotnostným limitom do 84 kg naplnil predzápasové prognózy a na zemi dominoval. Kincl sa však prezentoval kvalitnou obranou, keď veterána UFC pustil do full mountu iba raz, aj to len na pár sekúnd v závere zápasu. V treťom kole Kincl v postoji niekoľkokrát tvrdo zasiahol Vémolu, ktorý však v kritických momentoch dokázal vždy preniesť súboj späť na zem, kde si už víťazstvo postrážil.