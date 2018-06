WNBA: Washington si poradil s New Yorkom, Toliverová s 10 bodmi

Výsledky:



Washington - New York 80:77,

Seattle - Los Angeles 81:72

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 29. júna (TASR) - Basketbalistky Washingtonu Mystics zdolali v noci na piatok v zámorskej WNBA New York Liberty 80:77 a upevnili si pozíciu na čele Východnej konferencie. Domácim pomohlo k víťazstvu aj 10 bodov americkej rozohrávačky so slovenským pasom Kristi Toliverovej.