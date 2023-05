MMA: Kincl zdolal Karlosa Vémolu a obhájil opasok v organizácii Oktagon MMA

Český bojovník Patrik Kincl obhájil titulový opasok v hmotnostnej kategórii do 84 kg v organizácii Oktagon MMA. V hlavnom zápase turnaja Oktagon 43 zdolal v pražskej O2 aréne krajana Karlosa Vémolu po piatich kolách na body.



Takmer po celý čas sa očakávaný vrchol večera odohrával na pletive. Hoci sa Vémola snažil o iniciatívu, v prospech súpera rozhodol vyšší počet signifikantných úderov a viditeľných zranení (damage). "Pôvodné zámery sme preklopili do taktiky, ktorá fungovala a v ktorej som sa necítil ohrozený. Veril som, že to rozhodcovia budú bodovať tak, ako sa má. Karlos predviedol svoj typický štýl, no ak dostane vyrovnaného súpera, dopadne to takto. Zdolal som Karlosa v jeho vlastnej hre. To ma teší možno aj viac než KO," poznamenal šampión strednej váhy, ktorý krátko po zápase vyzval na súboj Slováka Attilu Végha. Pre 33-ročného Kincla to bolo v 37 profesionálnom zápase 27. víťazstvo. Vémola má po 41. zápase bilanciu 34 víťazstiev, 7 prehier. Pre Vémolu s Kinclom išlo o druhý vzájomný zápas, v roku 2018 zvíťazil Vémola po troch kolách na body.





Hlavnému zápasu predchádzali dva súboje v rámci pyramídy Gamechanger. V súbojoch o semifinále zvíťazili Čech David Kozma a Dán Louis Glismann.



Zo slovenských bojovníkov sa na hlavnej karte predstavil iba Róbert Pukač. V tesnom zápase napokon prehral s Čechom Miroslavom Brožom na body. Tento výsledok sa mu nepozdával a súpera vyzval na odvetu. Pukač má po 28 profesionálnych zápasoch bilanciu 16 víťazstiev a 12 prehier. Druhý zo slovenských zástupcov na turnaji Marek Mazúch predviedol po dvoch prehrách presvedčivý výkon a Taliana Melilla knokautoval v 2. kole. Svoju profesionálnu bilanciu upravil na 7 víťazstiev a 2 prehry.



Nasledujúci hlavný turnaj organizácie Oktagon MMA s poradovým číslom 44 sa uskutoční 17. júna v nemeckom Oberhausene. Jedným z ťahákov by mal byť duel Slováka Pavla Langera s domácim Alexandrom Poppeckom v súboji o titul dočasného šampióna do 93 kg.

Oktagon 43, výsledky:





hlavná karta:



do 84 kg:

Patrik Kincl (ČR) - Karlos Vémola (ČR) /Kincl na body po 5 kolách/



do 77 kg:

David Kozma (ČR) - Alex Lohoré (Fr.) /Kozma na body/



do 77 kg:

Louis Glismann (Dán.) - Melvin Van Suijdam (Hol.) /Glismann na submisiu v 1. kole/



do 84 kg:

Robert Bryczek (Poľ.) - Lee Chadwick (V. Brit.) /Bryczek na KO v 1. kole/



do 71 kg:

Mateusz Legierski (Poľ.) - Matěj Kuzník (ČR) /Legierski na body/



do 77 kg:

Miroslav Brož (ČR) - Róbert Pukač (SR) /Brož na body/



predeliminácie:



do 84 kg:

Marek Mazúch (SR) - Giovanni Melillo (Tal.) /Mazúch na KO v 2. kole/



do 77 kg:

Amiran Gogoladze (Gruz.) - Liam Etebar (V. Brit.) /Gogoladze na body/



do 94 kg:

Marc Doussis (Nem.) - Daniel Toledo (Šp.) /Doussis na submisiu v 1. kole/



do 68 kg:

Ahmed Vila (Bos.) - Kim Thinghaugen (Nór.) /Vila na submisiu v 1. kole/



do 84 kg:

Matěj Daněk (ČR) - Endrit Brajshori (Nem.) /Daněk na submisiu v 2. kole/