MMA: Vémola zdolal Ďatelinku v hlavnom zápase na turnaji Oktagon 22

Český bojovník MMA Karlos Vémola zvíťazil v hlavnom zápase turnaja Oktagon 22 v Brne nad Slovákom Milanom Ďatelinkom. Favorit sobotného súboja donútil Ďatelinku "odklepať" už v 1. kole a zdolal ho na submisiu.





Oktagon 22, výsledky:

Hoci pôvodne išlo o titulový zápas, situácia sa zmenila po tom, ako Vémola prekročil na oficiálnom vážení požadovanú hmotnosť 84 kg o 0,6 kg. Automaticky prišiel o majstrovský opasok a nemohol ho získať späť ani v prípade víťazstva. Pre slovenského bojovníka sa situácia nezmenila a v hlavnom zápase večera premiérovo bojoval o titul. "Cítim potrebu ospravedlniť sa 'Ďatelovi'. A tým ospravedlnením môže byť odveta, ktorú mu týmto ponúkam. Viem, že je veľa súperov, s ktorými by som mohol ísť, ale som ochotný Ďatelinku uprednostniť pred všetkými," povedal Vémola, ktorý upravil svoju profesionálnu bilanciu na 31 víťazstiev a 6 prehier.Na turnaji zaujala aj Slovenka Lucia Szabová, ktorá zdolala Grékyňu Christinu Netzaovú po efektnom KO v 1. kole. Rovnako ako na predchádzajúcom turnaji, aj tentoraz si odniesla prémiu za výkon večera.Nasledujúci turnaj organizácie Oktagon MMA sa uskutoční 1. mája. V hlavnom zápase sa v súboji o šampióna ťažkej váhy stretne Slovák Martin Buday s Poliakom Kamilom Mindom.



hlavná karta:



do 84 kg (Ďatelinka o titul):

Karlos Vémola (ČR) - Milan Ďatelinka (SR) /Vémola v 1. kole na submisiu/



do 64 kg (dohodnutá hmotnosť):

Lucie Pudilová (ČR) - Maiju Suotama (Fín.) /Pudilová na body/



do 77 kg:

Alexis Lohoré (Fr.) - Tato Primera (Šp.) /Lohoré na body/



do 61 kg:

Lucia Szabová (SR) - Christina Netzaová (Gréc.) /Szabová v 1. kole na KO/



do 70 kg:

Ondřej Petrášek (ČR) - Tomáš Fiala (ČR) /Petrášek v 1. kole na TKO/



do 84 kg:

Ondřej Raška (ČR) - Pavel Salčák (ČR) /Raška na body/



predzápasy:



do 77 kg:

Róbert Pukač (SR) - Jan Malach (ČR) /Pukač v 1. kole na submisu/



70 kg:

Marek Bartl (ČR) - Michal Mokrý (SR) /Bartl na body/



do 84 kg:

Zdeněk Polívka (ČR) - Filip Tomczak (Poľ.) /Polívka na body/



do 66 kg:

Dawid Kareta (Poľ.) - Tadeáš Růžička (ČR) /Kareta na body/