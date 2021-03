Po bezgólovej remíze na Cypre prišla v Trnave silnejšia facka, nálepky blamáž sa už Slováci nezbavia

Prvý odpovedal Strelec

28.3.2021 (Webnoviny.sk) - Mal to byť útok na stopercentný bodový zápis. Namiesto toho majú slovenskí futbaloví reprezentanti po úvodných dvoch stretnutiach kvalifikácie o postup na budúcoročný svetový šampionát v Katare na konte iba dva body. A to hrali proti dvom papierovo najslabším účastníkom kvalifikačnej skupiny.Po stredajšej bezgólovej remíze na Cypre prišla ešte silnejšia facka v sobotňajšom domácom vystúpení proti Malte. Tím spod Tatier v ňom prehrával už 0:2. Zlepšeným výkonom po prestávke dokázal vyrovnať na konečných 2:2, nálepky "blamáž" sa však nezbavil.Podľa stopéra Milana Škriniara domáci futbalisti prespali vstup do zápasu. Podľa neho do prestávky pôsobili, akoby boli hlavami mimo. "Takto začať duel je veľmi zlé a ťažko sa to potom dobieha. Vypracovali sme si šance, ale prakticky všetky po štandardných situáciách, čiže musíme na tom popracovať. Musíme si to vydiskutovať, možno aj povedať ostrejšie slová. Jedine tak sa z toho môžeme nejako dostať," povedal na webe futbalsfz.sk druhopolčasový líder slovenského mužstva, ktorý v prestávke prevzal kapitánsku pásku od vystriedaného Juraja Kucku Prísnejšie kritériá v ofenzíve zniesol akurát neúnavný pravý bek Martin Koscelník, za druhý polčas mladučkí takmer debutanti Tomáš Suslov a Dávid Strelec a niektoré štandardky Róberta Maka. Práve spomenutý Strelec premiérovým reprezentačným zásahom pomohol mužstvu "zdvihnúť hlavu". V 49. minúte pohotovou hlavičkou zblízka znížil na 1:2, zakrátko naňho nadviazal vyrovnávajúcim zásahom Škriniar."Už to vyzeralo sľubne, potom sme však zahodili pár šancí, čo nás mrzí. Nakoniec sme získali bod, s čím nemôžeme byť spokojní. Neviem, či na tento gól budem spomínať s nejakou radosťou, ale som šťastný, že som ho strelil. Každý si musí vstúpiť do svedomia, pozrieť sa do zrkadla a zlepšiť herný prejav," poznamenal útočník bratislavského Slovana.Stiahnutím aktívneho Suslova štvrťhodinu pred koncom a nasadením Rusnáka však slovenská hra opäť dostala prvopolčasový nádych. A domáci mohli aj prehrať. V závere však Slovákov dvakrát pri šanciach Malťanov podržal brankár Dušan Kuciak "Dostal som dva góly, takže som sklamaný, že som chlapcom nedokázal pomôcť k víťazstvu. Podľa mňa úvod z našej strany nebol zlý. Mali sme príležitosti a keby sme ich premenili, vyzeralo by to inak. Z pohľadu prvého polčasu nás prvý gól vykoľajil a druhý ´zabil´. Hnevá ma to, nechcel som dostať gól. Mám v sebe veľa negatívnych emócií, pretože takto zbytočne strácame body," skonštatoval skúsený 35-ročný gólman poľskej Lechie Gdansk.Už v utorok 30. marca čaká na slovenských futbalistov záverečný zápas z úvodného bloku kvalifikácie MS 2022. V Trnave od 20.45 h privítajú aktuálnych lídrov H-skupiny Rusov. Slováci sú v tabuľke s dvoma bodmi na 4. mieste.