MMF zhoršil odhad ekonomického vývoja Ázie, počíta s rastom iba o 5 %

Washington 23. októbra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zhoršil odhad hospodárskeho rastu Ázie, pričom ako jeden z hlavných dôvodov uviedol pokračujúcu politickú neistotu a spomaľovanie rastu ekonomiky Číny. Zároveň upozornil na zvyšujúce sa riziká ďalšieho vývoja ekonomiky v regióne.Vo svojom najnovšom odhade vývoja ázijskej ekonomiky zverejnenom v stredu fond uviedol, že hospodársky rast Ázie by mal tento rok dosiahnuť 5 %. V apríli MMF očakával rast na úrovni 5,4 %. Ak sa prognózy fondu naplnia, bude to najslabší rast v tomto regióne od svetovej finančnej krízy pred 10 rokmi.Fond zároveň zhoršil prognózu pre spomínaný región aj na budúci rok. V apríli počítal s rastom ekonomiky Ázie v roku 2020 rovnako ako pri roku 2019 o 5,4 %. Teraz očakáva, že tempo rastu dosiahne na budúci rok iba 5,1 %. Podľa fondu by sa politika ázijských krajín mala preto v najbližšom období zamerať na kroky, ktoré zabránia prudkému spomaleniu rastu ekonomiky.Vývoj ázijského hospodárstva budú naďalej ovplyvňovať najmä Čína a India. Čína, ktorá sa na celosvetovom raste podieľa 39 %, by mala podľa MMF tento rok zaznamenať rast o 6,1 %. V budúcom roku by sa mal spomaliť na 5,8 %. V apríli fond odhadoval tohtoročný ekonomický rast Číny na úrovni 6,3 % a budúcoročný na úrovni 6,1 %.V Indii, kde sa rast ekonomiky v posledných štvrťrokoch prudko spomalil, očakáva MMF v súčasnom fiškálnom roku rast na úrovni 6,1 % a v budúcom roku počíta so zrýchlením rastu na 7 %. K zrýchleniu rastu v budúcom roku by mala prispieť menová politika, ako aj zníženie firemných daní.Podobne ako v prípade Číny však aj pri Indii MMF pôvodný odhad z apríla zhoršil. Vtedy počítal v tomto roku s rastom o 7,3 % a v budúcom o 7,5 %.Čo sa týka Japonska, fond na tento rok predpokladá rast na úrovni 0,9 %. V budúcom roku sa rast podľa MMF spomalí na 0,5 %.Prognózu rastu zhoršil aj v prípade Južnej Kórey, kde očakáva tento rok rast o 2 % a v roku 2020 o 2,2 %. V obidvoch prípadoch je to v porovnaní s prognózou z apríla zhoršenie o 0,6-percentuálneho bodu.Ešte výraznejšie skresal pôvodný odhad pri Hongkongu, kde sa už vyše štyri mesiace konajú protivládne demonštrácie. V apríli fond predpokladal, že ekonomika Hongkongu vzrastie tento rok o 2,7 % a na budúci rok zrýchli na 3 %. Teraz očakáva tohtoročný rast iba na úrovni 0,3 %. Na budúci rok by sa tempo rastu malo zrýchliť na 1,5 %.