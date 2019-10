SMK odmietla spoluprácu s Mostom-Híd

Na archívnej snímke Béla Bugár (Most-Híd). Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 23. októbra (TASR) - Mimoparlamentná SMK odmietla návrh na spoluprácu s parlamentným Mostom-Híd, ktorý vyrokovali stranícke delegácie. TASR to potvrdila hovorkyňa Mosta-Híd Klára Magdeme.Podľa vyrokovaného návrhu mali strany spoločne kandidovať aj s MKDA na jednej kandidačnej listine. MKDA mala vytvoriť volebnú stranu s názvom Strana regiónov Most MK. Predsedovia strán nemali byť na čele kandidátky. Predsedníctvo SMK túto dohodu napokon odmietlo. Rokovania maďarských strán by však mali pokračovať." uviedla Magdeme.Maďarské aj ďalšie menšinové strany rokovali o prípadnej predvolebnej spolupráci už počas leta. Spomínali sa viaceré možné spolupráce, napokon sa dohodli tieto tri strany. Rokovali aj ďalšie dva subjekty Maďarské Fórum a vznikajúce hnutie Spolupatričnosť.