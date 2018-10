MMF zhoršil odhad rastu španielskej ekonomiky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 4. októbra (TASR) - Španielsko by malo svoj dlh aj rozpočtový deficit držať na uzde a zároveň pokračovať v reformách na trhu práce, aby zvládlo prípadné budúce šoky. Uviedol to v najnovšej správe o vývoji španielskej ekonomiky Medzinárodný menový fond (MMF), ktorý zároveň zhoršil odhad rastu ekonomiky Španielska na rok 2018.Podľa najnovších odhadov MMF vzrastie španielska ekonomika tento rok o 2,7 %. To znamená mierne zhoršenie prognózy v porovnaní s odhadom v apríli, keď fond počítal s rastom na úrovni 2,8 %. Nový odhad je v súlade s prognózou španielskej vlády, ktorá rovnako očakáva tohtoročný rast na úrovni 2,7 %.Fond v stredu (3. 10.) informoval, že španielska ekonomika začína vykazovať známky oslabovania rastu, aj napriek tomu ale naďalej patrí k najrýchlejšie rastúcim v Európe. "V takejto situácii je nevyhnutné zvýšiť odolnosť ekonomiky, aby zvládla budúce otrasy," uviedol MMF vo svojej správe, ktorú zverejnila agentúra Reuters. Jednou z kľúčových oblastí, ktorá má k tomu podľa fondu prispieť, je udržanie reforiem na trhu práce, ktoré spustila ešte predchádzajúca vláda.