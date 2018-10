Indický súd povolil deportáciu siedmich Rohingov do Mjanmarska

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Naí Dillí 4. októbra (TASR) - Najvyšší súd v Indii vo štvrtok povolil deportáciu prvých siedmich príslušníkov moslimského etnika Rohingov do Mjanmarska. Zároveň zamietol žiadosť advokáta Rohingov, ktorí žiadali o možnosť žiť v Indii v obave pred represáliami v Mjanmarsku.Ako uviedla agentúra AP, Rohingovia boli v roku 2012 zadržaní za nezákonný vstup na územie Indie a odvtedy boli vo väzení.Indické úrady by mali Rohingov odovzdať mjanmarskej pohraničnej stráži ešte v priebehu štvrtka.Rohingovia začali z Mjanmarska masovo utekať po zásahu armády, ktorá reagovala na útok rohinských militantov na jej stanovištia. Vojenský zásah si vyžiadal tisícky mŕtvych. Z obavy pred násilnosťami ušlo vtedy do susedného Bangladéša asi 700.000 Rohingov. Približne 40.000 príslušníkov tohto etnika našlo útočisko aj v Indii.Repatriácia Rohingov z Bangladéša sa podľa pôvodných plánov mala začať už v januári tohto roku. Tento termín sa však nepodarilo dodržať, keďže celý proces nebol dostatočne pripravený. Plánovaný návrat utečencov komplikuje aj zlá infraštruktúra a obavy o bezpečnosť Rohingov po návrate do vlasti.