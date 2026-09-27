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 24hod.sk    Šport

27. septembra 2026

Slovensko sa pri absencii najlepších na MS v cyklistike vynašlo. Do súťaže mužov nasadí maséra – VIDEO


Tagy: MS v cyklistike

Mimoriadne netradičné riešenie zaujalo cyklistický svet, o kuriozite píšu rôzne média. Na svetovom šampionáte v cyklistike v kanadskom Montreale sa z dôvodu núdze postaví na štart nedeľňajšej ...



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66af7272b1d98231732152 scaled 1 676x461 27.9.2026 (SITA.sk) - Mimoriadne netradičné riešenie zaujalo cyklistický svet, o kuriozite píšu rôzne média.


Na svetovom šampionáte v cyklistike v kanadskom Montreale sa z dôvodu núdze postaví na štart nedeľňajšej súťaže mužov masér Vladimír Kováčik. Slovenskí jazdci Lukáš Kubiš, Matthias Schwarzbacher a Martin Svrček sa z podujatia odhlásili. Medzi ženami bude chýbať v štartovom poli Nora Jenčusová, ktorá kvôli zraneniu predčasne ukončila sezónu. Tú nahradila Tereza Kurnická, ktorá sa venuje viac horskej cyklistike.

Dvadsäťosemročný Kováčik je bývalý cyklista, ktorý naposledy súťažne štartoval v roku 2017 a skončil na 32. mieste v časovke na majstrovstvách Slovenska. V nedeľu sa v Kanade postaví na štart pretekov s dĺžkou 273,4 kilometra po boku svetových hviezd, medzi ktorými sú Remco Evenepoel, Isaac Del Toro či Paul Seixas.

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Slovenský zväz cyklistiky na sociálnych sieťach uviedol, že je pre krajinu dôležité udržať si aspoň minimálnu účasť v elitnej kategórii, aby zostali zachované body a postavenie pre nasledujúce svetové a európske šampionáty, kde sa bude bojovať aj o miestenky na olympijské hry. Slovensko tak neklesne do B-kategórie a na domácich šampionátoch jazdci neprídu o výraznú porciu bodov.

Aj keď riešenie nasadiť maséra nie je ideálne, je potrebné pre zachovanie možností pre perspektívnych slovenských cyklistov, medzi ktorých patrí aj nedávna juniorská svetová šampiónka Viktória Chladoňová.

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Pre nedostatok času slovenská delegácia nepokladala za praktické povolať ďalšieho aktívneho jazdca a rozhodla sa preto využiť prítomného člena tímu – maséra Kováčika.

V minulosti na MS v cyklistike hviezdil Peter Sagan, ktorý ako jeden z piatich mužov získal tri tituly majstra sveta, no ako jediný ich dosiahol bez prerušenia.


Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa pri absencii najlepších na MS v cyklistike vynašlo. Do súťaže mužov nasadí maséra – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: MS v cyklistike
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