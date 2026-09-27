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27. septembra 2026
Slovensko sa pri absencii najlepších na MS v cyklistike vynašlo. Do súťaže mužov nasadí maséra – VIDEO
Tagy: MS v cyklistike
Mimoriadne netradičné riešenie zaujalo cyklistický svet, o kuriozite píšu rôzne média. Na svetovom šampionáte v cyklistike v kanadskom Montreale sa z dôvodu núdze postaví na štart nedeľňajšej ...
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27.9.2026 (SITA.sk) - Mimoriadne netradičné riešenie zaujalo cyklistický svet, o kuriozite píšu rôzne média.
Na svetovom šampionáte v cyklistike v kanadskom Montreale sa z dôvodu núdze postaví na štart nedeľňajšej súťaže mužov masér Vladimír Kováčik. Slovenskí jazdci Lukáš Kubiš, Matthias Schwarzbacher a Martin Svrček sa z podujatia odhlásili. Medzi ženami bude chýbať v štartovom poli Nora Jenčusová, ktorá kvôli zraneniu predčasne ukončila sezónu. Tú nahradila Tereza Kurnická, ktorá sa venuje viac horskej cyklistike.
Dvadsäťosemročný Kováčik je bývalý cyklista, ktorý naposledy súťažne štartoval v roku 2017 a skončil na 32. mieste v časovke na majstrovstvách Slovenska. V nedeľu sa v Kanade postaví na štart pretekov s dĺžkou 273,4 kilometra po boku svetových hviezd, medzi ktorými sú Remco Evenepoel, Isaac Del Toro či Paul Seixas.
Slovenský zväz cyklistiky na sociálnych sieťach uviedol, že je pre krajinu dôležité udržať si aspoň minimálnu účasť v elitnej kategórii, aby zostali zachované body a postavenie pre nasledujúce svetové a európske šampionáty, kde sa bude bojovať aj o miestenky na olympijské hry. Slovensko tak neklesne do B-kategórie a na domácich šampionátoch jazdci neprídu o výraznú porciu bodov.
Aj keď riešenie nasadiť maséra nie je ideálne, je potrebné pre zachovanie možností pre perspektívnych slovenských cyklistov, medzi ktorých patrí aj nedávna juniorská svetová šampiónka Viktória Chladoňová.
Pre nedostatok času slovenská delegácia nepokladala za praktické povolať ďalšieho aktívneho jazdca a rozhodla sa preto využiť prítomného člena tímu – maséra Kováčika.
V minulosti na MS v cyklistike hviezdil Peter Sagan, ktorý ako jeden z piatich mužov získal tri tituly majstra sveta, no ako jediný ich dosiahol bez prerušenia.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa pri absencii najlepších na MS v cyklistike vynašlo. Do súťaže mužov nasadí maséra – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Na svetovom šampionáte v cyklistike v kanadskom Montreale sa z dôvodu núdze postaví na štart nedeľňajšej súťaže mužov masér Vladimír Kováčik. Slovenskí jazdci Lukáš Kubiš, Matthias Schwarzbacher a Martin Svrček sa z podujatia odhlásili. Medzi ženami bude chýbať v štartovom poli Nora Jenčusová, ktorá kvôli zraneniu predčasne ukončila sezónu. Tú nahradila Tereza Kurnická, ktorá sa venuje viac horskej cyklistike.
Dvadsäťosemročný Kováčik je bývalý cyklista, ktorý naposledy súťažne štartoval v roku 2017 a skončil na 32. mieste v časovke na majstrovstvách Slovenska. V nedeľu sa v Kanade postaví na štart pretekov s dĺžkou 273,4 kilometra po boku svetových hviezd, medzi ktorými sú Remco Evenepoel, Isaac Del Toro či Paul Seixas.
Slovenský zväz cyklistiky na sociálnych sieťach uviedol, že je pre krajinu dôležité udržať si aspoň minimálnu účasť v elitnej kategórii, aby zostali zachované body a postavenie pre nasledujúce svetové a európske šampionáty, kde sa bude bojovať aj o miestenky na olympijské hry. Slovensko tak neklesne do B-kategórie a na domácich šampionátoch jazdci neprídu o výraznú porciu bodov.
Aj keď riešenie nasadiť maséra nie je ideálne, je potrebné pre zachovanie možností pre perspektívnych slovenských cyklistov, medzi ktorých patrí aj nedávna juniorská svetová šampiónka Viktória Chladoňová.
Pre nedostatok času slovenská delegácia nepokladala za praktické povolať ďalšieho aktívneho jazdca a rozhodla sa preto využiť prítomného člena tímu – maséra Kováčika.
V minulosti na MS v cyklistike hviezdil Peter Sagan, ktorý ako jeden z piatich mužov získal tri tituly majstra sveta, no ako jediný ich dosiahol bez prerušenia.
Zdroj: SITA.sk - Slovensko sa pri absencii najlepších na MS v cyklistike vynašlo. Do súťaže mužov nasadí maséra – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: MS v cyklistike
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