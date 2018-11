Mnohé predajne lákajú ľudí počas Black Friday na výrazné zľavy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. novembra (TASR) - Zľavová akcia Black Friday, čiže Čierny piatok prišla zo Spojených štátov amerických do Európy a v posledných rokoch sa udomácňuje aj na Slovensku. Obchody počas nej ponúkajú výrazné zľavy na sortiment, niekedy aj od 50 do 80 %. Tento rok akcia pripadá na piatok 23. novembra.Podľa analytika obchodu Ľubomíra Drahovského chcú predajne počas Čierneho piatka predovšetkým vyprázdniť sklady pred prichádzajúcimi Vianocami, aby mali priestor pre nový sortiment.Mrzí ho však, že niektoré spoločnosti zneužívajú túto akciu a nerobia ju len pár dní okolo Čierneho piatka, ale ťahajú ju napríklad aj celý mesiac. "Zdá sa mi to neseriózne voči pôvodnému názvu a aj voči spotrebiteľovi," konštatoval. Na druhej strane sú podľa neho spoločnosti, ktoré naozaj upriamujú pozornosť na konkrétny jeden deň, či pár dní okolo Čierneho piatka.Tento rok bude pritom podľa Drahovského pre maloobchod a jeho tržby mimoriadne úspešný. Príjmy domácností sú vyššie ako v predchádzajúcom období a zároveň ľudí lákajú aj splátkové úvery, aby si na nákupy požičiavali.zhodnotil Drahovský.Porovnávací portál Heureka.sk tiež upozorňuje, že Black Friday sa už netýka len piatka, ale akcie prebiehajú často aj celý mesiac.vysvetlil marketingový riaditeľ nákupného radcu Michal Vodák.Zľavnenými ponukami sa podľa neho netreba nechať hneď opantať a treba si ich dobre pozrieť.dodal Vodák.