Prechodné obdobie po brexite môže byť predĺžené do roku 2022

Brusel 22. novembra (TASR) - Prechodné obdobie po vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, počas ktorého sa bude legislatíva EÚ naďalej vzťahovať aj na Britániu, by mohlo trvať do konca roku 2022. Vyplýva to z návrhu politickej deklarácie o budúcich vzťahoch oboch strán, informovala vo štvrtok agentúra DPA.Prechodné obdobie po ukončení britského členstva koncom marca 2019 by podľa doterajších dohovorov malo platiť 21 mesiacov, teda do konca roku 2020.Podľa deklarácie o budúcich vzťahoch, ktorej dokončenie vo štvrtok oznámili vyjednávači v Bruseli, by však Británia a EÚ mohlicitovala DPA z návrhu deklarácie, ku ktorej sa dostala.Návrh dohody o vystúpení Británie z EÚ, dosiahnutý minulý týždeň, ponechával túto kontroverznú otázku otvorenú. Či bude táto možnosť aj využitá, sa rozhodne v polovici roku 2020 na základe aktuálneho stavu rokovaní.Prechodné obdobie má obom stranám poskytnúť čas na rokovania a na uzavretie zmlúv o budúcich vzťahoch. V tomto čase sa pre občanov a podniky oproti súčasnosti takmer nič nezmení. Británia sa však vystúpením z EÚ stane pre Úniu oficiálne. Naďalej bude musieť dodržiavať predpisy EÚ a posielať finančné príspevky do Bruselu, nebude sa však podieľať na rozhodovaní v grémiách Únie.Lídri členských štátov EÚ budú 585-stranový návrh dohody o podmienkach brexitu a sprievodnú politickú deklaráciu o budúcich vzťahoch Británie a EÚ schvaľovať na mimoriadnom summite v Bruseli, ktorý je zvolaný na nedeľu (25.11.).V politickej deklarácii sa podľa agentúry AFP tiež píše, že stanovuje, pokiaľ ide o obchodnú a hospodársku spoluprácu, ako aj ďalšie oblasti - presadzovanie práva, justíciu, zahraničnú politiku, bezpečnosť či obranu.Hovorca Európskej komisie však vo štvrtok upozornil, že v celkových rozhovoroch o brexite nie sú stále vyriešené otázky práv na rybolov a britského zámorského územia Gibraltáru.dodal Margaritis Schinas.Španielska vláda žiada, aby sa v dohode o brexite objasnilo, že budúce rokovania o vzťahoch medzi EÚ a Britániou budú vedené oddelene od rokovaní o štatúte Gibraltáru, na ktorý si Španielsko dlhodobo robí nároky. Španielsky premiér Pedro Sánchez pohrozil hlasovaním proti dohode na nedeľňajšom summite, ak sa niektoré formulácie nezmenia.Iné členské krajiny vrátane Nemecka chcú, naopak, zabrániť dodatočným rokovaniam v obave, že počas nich budú spochybňované aj iné body dohody, čo by mohlo ohroziť summit.Predseda EK Jean-Claude Juncker vo štvrtok telefonoval so Sánchezom a vyzval aj britskú premiérku Theresu Mayovú, aby nadviazala kontakt s Madridom.Mayová po oznámení o dohode na politickej deklarácii informovala o záležitosti svojich ministrov. Po obede s rakúskym kancelárom Sebastianom Kurzom, ktorého krajina predsedá Rade EÚ, vystúpi premiérka popoludní s vyhlásením v britskom parlamente.