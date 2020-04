Mnohé slovenské média sa pre koronavírus ocitli na kolenách, žiadajú o pomoc ministerku kultúry

Zníženie DPH na 10%

V mnohých médiách masovo prepúšťajú

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

3.4.2020 - Tlačené a digitálne médiá zaznamenali 40 percentný pokles predaja a enormný prepad reklamy. Pre agentúru SITA to uviedla Eva Pauliaková, výkonná riaditeľka Asociácie tlačených a digitálnych médií. Ako dodala, obrátili sa preto so žiadosťou o podporu médií na ministerku kultúry Natáliu Milanovú aj ministra financií Eduarda Hegera (obaja OĽaNO).Ako zdôrazňuje aj člen Tlačovo-digitálnej rady SR Pavol Múdry, ministerstvo kultúry je prvým bodom kontaktu pre médiá, preto by práve tento rezort mal apelovať na vládu, aby riešila, ako im pomôcť.Podľa Evy Pauliakovej by mohlo médiám pomôcť zníženie DPH na časopisy a e-predplatné z aktuálnych 20 percent minimálne na úroveň denníkov a kníh, teda 10 percent.Zdôraznila pritom, že Slovensko má spomedzi krajín Európskej únie (EÚ) najvyššiu DPH na tlač. Preto k žiadosti ministrom pripojili aj prehľad situácie v ostatných členských krajinách EÚ, podľa ktorého viaceré štáty smerujú k nula percentnému DPH a rozdielne tarify pre denníky a časopisy sa viac-menej až na jednu výnimku nevyskytujú.„Žiadame tiež o vyňatie novín a časopisov z platieb do recyklačného fondu. Obdobne ako je to v ostatných krajinách EÚ a na Slovensku pri knihách, keďže riešenie vidíme vo vlastnom systéme zberných dvorov,“ povedala Paulíková.Podľa nej by médiám pomohla aj možnosť odkladu platieb sociálneho a zdravotného poistenia, DPH a zároveň vytvorenie fondu na podporu žurnalistiky – udržania pracovných miest a tým aj informovania verejnosti o aktuálnom dianí.V súčasnosti dochádza k prepúšťaniu zamestnancov vo viacerých redakciách a k ohrozeniu systému distribúcie a predaja.Pavol Múdry zase hovorí, že premiér Igor Matovič by mal zvážiť, či pôvodne plánovaných desať miliónov eur ročne pre investigatívnych novinárov neprerozdelí všetkým médiám, ktoré sa v súvislosti s koronavírusom ocitli v kríze.Zdôrazňuje, že médiá trápi pokles inzercie a v prípade tlačených médií aj pokles predaja. Myslí si však, že by mohli prežívať vďaka prípadnému záujmu čitateľov o predplatné.