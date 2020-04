Všetci Slováci vracajúci sa zo zahraničia, absolvujú povinnú štátnu karanténu

Povinná štátna karanténa

Neprijímajú ďalšie žiadosti o repatriáciu

Podľa prieskumu nám najviac pomáha Čína

3.4.2020 - Každý človek, ktorý príde zo zahraničia, skončí v štátnej karanténe. Informoval o tom štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí (MZV) Martin Klus (SaS), ktorý dnes absolvoval aj video konferenciu so svojimi kolegami zo zahraničných rezortov členských štátov Európskej únie (EÚ). Klus informoval aj o tom, že budúci minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) by do svojho úradu mohol nastúpiť v utorok.„Každý, aj individuálny cestujúci, skončí v štátnej karanténe. V budúcom týždni už nabehneme na tento režim. Viem si predstaviť, že policajná asistencia by v tomto smere pomohla,“ povedal Klus s tým, že Policajný zbor takúto pomoc vie poskytovať.Podľa neho od budúceho týždňa začne štát rokovať aj s predstaviteľmi súkromných ubytovacích zariadení, pretože v štátnych zariadeniach už dochádzajú voľné miesta.„Technicky by to mohlo vyzerať tak, že každú hodinu by mohla z hraníc odchádzať policajná eskorta do konkrétneho vytipovaného centra,“ vysvetlil.Klus tiež informoval, že od oznámenia ukončenia repatriácie narástol počet žiadostí o viac ako 2 500 a ešte to nie je finálne číslo. Slovenské zastupiteľské úrady v zahraničí totiž nie sú schopné zvládať taký nápor žiadostí.Celkovo sa na Slovensko zatiaľ podarilo repatriovať 2 892 ľudí. Znovuotvorenie možnosti repatriácie pripúšťa rezort diplomacie najmä v prípade zhoršenia situácie v zahraničí.„Nebránime sa možnosti otvorenia repatriácie, ak sa situácia zhorší, ale uzatvorili sme ju zatiaľ preto, lebo sa začala zneužívať,“ povedal Klus.Taktiež informoval aj o tom, že MZV už pripravilo pre premiéra Igora Matoviča (OĽaNO) dokument, v ktorom sa porovnávajú opatrenia krajín sveta proti koronavírusu. Pripustil tiež, že by v budúcnosti mohol byť dokument verejný.Jednou z tém, ktorú diskutoval s ministrami zahraničných vecí EÚ, bolo aj šírenie dezinformácií ohľadom koronavírusu. „Je alarmujúce, že si ľudia myslia, že nám EÚ pomáha menej ako Rusko alebo Čína,“ reagoval tak na výsledky prieskumu, ktorý pre Denník N robila agentúra Focus.Z neho vyplýva, že Slováci považujú za krajinu, ktorá im najviac pomáha v boji proti vírusu, práve Čínu. Tá však Slovensku prostriedky na boj proti nemu najmä predáva. Štátny tajomník tiež zdôraznil, že pomoc od Ruska sa rovná nule.„Len za včera bolo z európskych zdrojov schválených päť miliárd eur pre Slovensko. Čo je takmer tretina príjmov rozpočtu Slovenskej republiky na rok 2020. Ak toto je nič, tak potom neviem, čo viac by sme mohli čakať,“ dodal Klus.