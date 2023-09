Mnohí za ústavné podľa prezidentky považujú iba to, čo je z ich pohľadu správne

1.9.2023 (SITA.sk) - Bežnou súčasťou verejnej debaty sa v súčasnosti stalo, že mnohí za ústavné považujú iba to, čo je z ich pohľadu správne. A všetko ostatné, s čím nesúhlasia, považujú za neústavné. Pri príležitosti dnešného Dňa Ústavy SR to uviedla prezidentka Zuzana Čaputová „Na otázku, akú zmenu naša ústava potrebuje, sa mi preto žiada povedať, že zo všetkého najviac potrebuje zmenu prístupu k nej. Nevykladať ju podľa toho, kto je momentálne v akej mocenskej pozícii a čo sa mu aktuálne hodí," zdôraznila hlava štátu.Zároveň povedala, že politici by mali vytvárať prostredie, v ktorom sa ústava bude tešiť prirodzenému rešpektu a jej dodržiavanie sa bude považovať za samozrejmosť.„Preto ju nestačí len jeden deň v roku oslavovať, ale predovšetkým ju 365 dní v roku dodržiavať," dodala prezidentka.