Dopĺňanie ústavy o najobskúrnejšie nápady sa stalo už pomaly športovou disciplínou, tvrdí Šimečka

1.9.2023 (SITA.sk) - Ústava má byť garanciou demokratického zriadenia a rovnosti pre všetkých, nie vitrínou, do ktorej si najrôznejší politici odkladajú svoje politické názory.Pri príležitosti dnešného Dňa Ústavy SR to povedal líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka . Zároveň skonštatoval, že dopĺňanie ústavy o najobskúrnejšie nápady sa stalo už pomaly športovou disciplínou.„Predbiehanie sa, kto si tam presadí “to svoje” naozaj nevedie k ničomu dobrému. Tento dokument by mal garantovať rovnosť pre všetkých ľudí, bez ohľadu na ich národnosť, rasu, náboženské presvedčenie, či sexuálnu orientáciu,” uviedol Šimečka. Otváranie a zasahovanie do ústavy podľa neho môže spôsobiť nebezpečný precedens.„Po septembrových voľbách reálne hrozí vláda Roberta Fica, Milana Uhríka a Andreja Danka. Ťažko si predstaviť, čo by z ústavy zostalo, keby sa do nej pustila partia politikov, ktorí sa dnes otvorene hlásia k Rusku a k neslobode," doplnil Šimečka s tým, že chce urobiť všetko preto, aby vzniku takejto hrozby pre demokraciu po voľbách zabránil.