Mnoho členov Medzinárodného olympijského výboru chce na jeho čele naďalej Bacha. Zmenia pre neho olympijskú chartu?

15.10.2023 (SITA.sk) - Viacerí delegáti Medzinárodného olympijského výboru (MOV) vyzvali na zasadnutí v indickom Bombaji k tomu, aby súčasný prezident organizácie Thomas Bach mohol zostať na čele MOV aj po roku 2025, keď mu skončí súčasný mandát.Podľa mnohých by 69-ročný rodák z nemeckého Würzburgu mal naďalej viesť MOV. „Musíme sa ďalej spoliehať na líderstvo, ktoré ste ukázali,“ vyhlásil člen MOV Luis Mejia Oviedo z Dominikánskej republiky.Hoci Bach nikdy verejne nežiadal o predĺženie mandátu, v medzinárodných športových kruhoch sa o tejto možnosti šuškalo už od roku 2021.„Nemôžem poprieť, že to nezasiahlo moje srdce,“ povedal Bach, no pripomenul, že obmedzenie funkčného obdobia MOV je zakotvené v knihe pravidiel a princípov MOV.Predĺženie mandátu by si vyžadovalo zmeny v olympijskej charte. „Som veľmi lojálny k olympijskej charte,“ povedal nemecký právnik. „Byť spoluautorom tejto olympijskej charty ma vedie k ešte väčšej lojálnosti.“