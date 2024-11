Mnohým policajtom chýba dôvera v inštitúty, akým je napríklad psychológ, podľa Soláka je to vnímané ako tabu

Odozva zo strany policajtov

Priebežné psychologické hodnotenie

Prípad z Košíc





Košický policajt Marek A. čelí obvineniu z trestného činu zabitia. Podľa policajnej inšpekcie totiž zmlátil 48-ročného Ľubomíra zadržaného 5. novembra za krádež alkoholu v obchode.



Zadržaný napriek operácii o deň neskôr zomrel v nemocnici. Obvineného policajta vzal Mestský súd v Košiciach do väzby pre obavu z možného ovplyvňovania svedkov, voči čomu Marek A. podal sťažnosť. V prípade dokázania viny mu hrozí trest 12 až 15 rokov väzenia.





14.11.2024 (SITA.sk) - Medzi mnohými policajtmi momentálne existuje frustrácia napríklad z veľkého množstva práce, pričom im ale chýba dôvera v inštitúty, akým je napríklad psychológ.Po štvrtkovom zasadnutí parlamentného brannobezpečnostného výboru k prípadu policajnej brutality, v dôsledku ktorej v Košiciach zomrel zadržaný muž, to povedal policajný prezident Ľubomír Solák „My dneska máme v rámci policajného zboru zavedené viaceré inštitúty, ale nenachádzame odozvu zo strany policajtov," vysvetlil Solák s tým, že „je to vnímané ako akési tabu".Spomenul pritom prípad policajta, ktorý zastrelil svoje trojmesačné dieťa a následne aj seba. Podľa policajného prezidenta dotyčný „išiel 10 rokov ako hodinky" a napriek tomu sa stala predmetná tragédia.Podľa Soláka v súčasnosti policajti absolvujú vstupné psychologické vyšetrenia pri nástupe do zboru, pričom nároky sa v tejto súvislosti nebudú znižovať.„Ale každopádne, chýba nám nejaký parameter priebežného psychologického hodnotenia policajtov po piatich, po 10-tich, po 15-tich rokoch, pretože denno-denne sa stretávajú s činnosťami, s ktorými sa potom musia vyrovnať," vysvetlil policajný prezident. Ako ďalej povedal, podobné priebežné testy už exitujú napríklad u špeciálnych prezidiálnych útvarov.„Zamýšľame sa, že zavedieme toto ako jeden z prvých krokov celoplošne," uviedol Solák.Pokiaľ ide o prípad z Košíc, popri trestnom konaní sa podľa Soláka vedia aj konanie, ktoré má zistiť, ako sa obvinený policajt správal a ako ho vnímalo jeho okolie.„A či vôbec mám z toho vyjdú nejaké zásadné veci, ktoré by sme potom vedeli využiť pri nastavovaní toho systému," dodal Solák.