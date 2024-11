Podpora predaja vianočných ruží. Vyťažte čo najviac z bezplatných reklamných materiálov od iniciatívy Stars for Europe

Nové materiály pre rok 2024



Nové fotografie v rôznych štýloch podľa najnovších trendov vrátane zlatej elegancie, prelínania moderného s tradičným, vidieckej elegancie v modrom a pôvabu útulnej chalúpky. V online databáze obrázkov pre túto kampaň sú k dispozícii stovky profesionálne vyhotovených fotografií vo vysokom rozlíšení, ktoré si môžete bezplatne stiahnuť. Záhradné centrá a kvetinárstva ich môžu využiť na rôzne účely vrátane sociálnych sietí, marketingu na webových stránkach, tvorby tlačených plagátov a iných materiálov na miestach predaja.



Nové videá v podobe troch kreatívnych videí s nápadmi na urob si sám dekorácie, ktoré budú počas sezóny uverejnené na YouTube a podporené reklamnou kampaňou cez Google Ads. Ukážky videí si môžete pozrieť v medzisezónnej správe Stars for Europe za rok 2024.



Nové PR materiály pripravené s ohľadom na strategický výber tém tlačových správ. Iniciatíva Stars for Europe každoročne spolupracuje s odborníkmi v oblasti PR na vytváraní textov, ktoré budú atraktívne pre médiá v celej Európe. Tohtoročné témy o vianočných ružiach sú zamerané na vianočné tradície, kreatívne nápady na darčeky, nápady na výzdobu a mnohé ďalšie.



Nový obsah o udržateľnosti prispôsobený výlučne pre tých, ktorí sa zaoberajú pestovaním kvitnúcich rastlín v skleníkoch. Ide o časť stratégie Stars for Europe vytvorenej vďaka financovaniu z prostriedkov Európskej únie plánovanej v súlade so Spoločnou poľnohospodárskou politikou EÚ (SPP). Obsahuje novú online znalostnú databázu zameranú na udržateľnosť, ktorá je k dispozícii v 13 jazykoch a novú sériu odborných článkov, ktorých autormi sú odborníci z oblasti zeleného priemyslu. Cieľom tejto platformy je výmena medzinárodných poznatkov a zdieľanie informácií od odborníkov v záhradníckom sektore, ako aj informácií z renomovaných médií, ktoré sa venujú zeleným témam, pričom podporujú pestovateľov a dodávateľov na ich ceste k udržateľnosti.



Profily na sociálnych sieťach Stars for Europe (v 17 jazykoch), ktoré sú práve v tomto období veľmi aktívne. Počas celej sezóny budú propagované v mnohých jazykových verziách prostredníctvom strategicky naplánovaných platených reklamných kampaní. Ktokoľvek, kto pôsobí v tomto sektore, má možnosť sledovať a zdieľať obsah vytvorený pre sociálne siete v rámci tejto kampane.



Nové POS materiály pre maloobchodníkov vrátane plagátov, bannerov a letákov s tematikou starostlivosti o vianočné ruže. Predlohy pripravené pre tlač si môžete bezplatne stiahnuť na slovenskej webstránke Stars for Europe určenej pestovateľom a predajcom. V mnohých krajinách sa materiály tlačia a distribuujú bezplatne prostredníctvom spolupráce s veľkoobchodníkmi či obchodnými združeniami. Na Slovensku sa POS materiály distribuujú prostredníctvom nášho partnera. V prípade záujmu o plagáty či letáky kontaktujte agentúru Grayling Slovakia na e-mailovej adrese infoslovakia@grayling.com.



Nové financovanie EÚ



Zoznam krajín v rámci novej EÚ kampane prebiehajúcej v rokoch 2024-27: Rakúsko, Belgicko, Holandsko, Taliansko, Španielsko.



Zoznam krajín v rámci už existujúcej EÚ kampane prebiehajúcej v rokoch 2023-26: Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko.



Výsledky kampane za rok 2023



Prihlásenie na odber odvetvového newslettera (pre kampaň Stars for Europe): https://mailchi.mp/7c03187f3781/starsforeurope



Prihlásenie na odber medzisezónnej správy Stars for Europe za rok 2024: https://mid-season-review-2024.sfe-trade.com/



14.11.2024 (SITA.sk) - V čase, keď sa zelený priemysel pripravuje na vrchol sezóny vianočných ruží, Stars for Europe (SfE), celoeurópska marketingová iniciatíva zameraná na vianočné ruže, sprístupnila svoje najnovšie materiály. Každoročne v rámci jej kampane pribúda nový obsah, ktorý je k dispozícii všetkým v odvetví a ktorý môže pomôcť pri zvyšovaní predaja. Tento nový obsah je dostupný na webových stránkach iniciatívy SfE, pričom medzisezónna správa Stars for Europe za rok 2024 ponúka aj prehľad noviniek. Tento rok sa tešíme z dôležitej správy, ktorá sa týka rozšírenia projektu vďaka získaniu nového financovania z prostriedkov Európskej únie.Aktuálne reklamné materiály od iniciatívy Stars for Europe pre rok 2024 zahŕňajú:V júni 2024 začala iniciatíva Stars for Europe svoju novú trojročnú kampaň v ďalších 5 krajinách, ktorá je financovaná Európskou úniou vo výške približne 2,2 milióna EUR. Ide o spoločnú kampaň projektu Stars for Europe a jeho partnerského projektu Pelargonium for Europe (zameraného na propagáciu muškátov ). Nová kampaň prebieha popri existujúcej trojročnej kampani EÚ v šiestich východoeurópskych krajinách, kde odštartovala v roku 2023. To znamená, že v rokoch 2024 a 2025 bude kampaň Stars for Europe financovaná Európskou úniou prebiehať v 11 krajinách, ide o najväčšiu skupinu podporených krajín v histórii tejto iniciatívy.partnerského projektu Stars for Europe, ktorý je zameraný na muškáty pod názvom Pelargonium for Europe (PfE), je získanie financovania z prostriedkov Európskej únie vo výške 2,7 milióna EUR na novú kampaň, ktorá odštartuje v januári 2025. Prihláste sa na odber newslettera iniciatívy Pelargonium for Europe , aby ste boli informovaní o novinkách vrátane tendrových príležitostí.Cieľom iniciatív Stars for Europe a Pelargonium for Europe je zvýšenie predaja a zlepšenie vnímania produktov určených spotrebiteľom a celkovo posilnenie stability a rastu v záhradníckom sektore. Získanie týchto finančných prostriedkov z Európskej únie svedčí o vplyve kampaní a ich odvetvovej podpore.Pre prípad, že ste to nestihli, v najnovšej medzisezónnej správe Stars for Europe , nájdete podrobné výsledky kampane za rok 2023 a to aj z pohľadu jednotlivých krajín. V rámci kampane bolo publikovaných 4 137 článkov a príspevkov v médiách s dosahom 1,5 miliardy, ako aj 5,3 milióna oslovených spotrebiteľov prostredníctvom vlastných kanálov na sociálnych sieťach, 79-tisíc zobrazení videí súvisiacich s kampaňou a viac ako 100 000 vytlačených POS materiálov distribuovaných do predajní. Na jar 2025 sa môžete tešiť na výročnú správu, v ktorej budú prezentované výsledky kampane za rok 2024. Odborníci a ľudia pôsobiaci v tomto odvetví sa môžu prihlásiť na odber newsletterov s aktuálnymi novinkami o kampani.Informačný servis