Množstvo podozrivých osôb v súdnictve je niečo obludné, hovorí exministerka Žitňanská

Hrozná aj pozitívna správa

Obvinenia z korupcie

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2020 (Webnoviny.sk) - Rozsah podozrivých osôb v súdnictve, ktoré v stredu ráno zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) , je niečo obludné. Na druhej strane má justícia ideálnu príležitosť na nevyhnutný „reštart". Pre agentúru SITA to uviedla exministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.Podľa jej slov sa v súčasnosti potvrdzujú viaceré dlhoročné klebety, ktoré sa viedli o tom, že v justícii fungujú rôzni nečestní ľudia.Pripomenula tiež, že aj v tejto súvislosti sa v minulosti snažila presadiť z pozícii šéfky rezortu spravodlivosti viacero opatrení, ktoré mohli obdobnému konaniu do istej miery zamedziť.Rozsiahle podozrenia v súdnictve odkrylo až vyšetrovanie úkladnej vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Z neho vyplynulo, že Marian K. komunikoval s viacerými sudcami a sudkyňami, u ktorých sa údajne snažil ovplyvňovať viaceré konania vo svoj prospech.„Myslím si, že je to na jednej strane hrozná správa, pretože to presahuje rámec toho, čo sme si možno vedeli predstaviť. Na druhej strane je pozitívnou správou, že veci sa vyšetrujú, stíhajú a máme šancu, že tí, ktorí páchali trestnú činnosť a boli korumpovaní naozaj budú v riadnom procese v trestnom konaní z justície odstránení. Na základe obvinení im môže byť ihneď pozastavený výkon funkcie. Tá očista môže začať hneď, ale je dôležité, aby tí ľudia v riadnom procese v prípade preukázania viny boli aj poriadne potrestaní,“ uviedla Žitňanská.Exministerka sa chce na celú situáciu pozerať ako na ideálnu príležitosť začať fungovať správne. „Chcem sa na to pozerať ako na šancu, pretože veci, o ktorých kolovali iba klebety, sa potvrdzujú. Žiaľ, až v dôsledku katastrofálnej tragickej udalosti vraždy novinára Jána Kuciaka sme sa dostali k dôkazom, ktoré dlho chýbali na to, aby rôzne šumy a neoverené informácie mohli byť potvrdené a boli základom pre riadne konanie. To považujem za mimoriadne dôležité,“ dodala.Na záver doplnila, že práve pre rôznych pochybných ľudí zavádzala z postu šéfky rezortu viacero opatrení, ktoré mali za úlohu obdobné správanie sa čo najviac eliminovať.NAKA v stredu v skorých ranných hodinách zasahovala na viacerých miestach. Počas akcie s názvom Búrka zadržali vyšetrovatelia viacero osôb. Polícia na sociálnej sieti informovala, že medzi zadržanými je 13 sudcov, jedna bývalá sudkyňa, jedna správkyňa konkurznej podstaty, jedna advokátka a dve civilné osoby.Zadržaní čelia obvineniam z korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a z marenia spravodlivosti. „Vyšetrovací tím Hmla naďalej pokračuje v procesných úkonoch," uviedla polícia.Medzi zadržanými je napríklad niekdajšia štátna tajomníčka rezortu spravodlivosti Monika J., jej sestra Andrea H. či Zuzana M. Polícia v súčasnosti vykonáva viacero procesných úkonov, podľa spravodajských webov niektorých sudcov prevážajú do Košíc, kde sídli Ústavný súd SR. Práve tento súd musí odobriť prípadne vzatie sudcov do väzby.