Hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina odsúdili za sexuálne násilie na 23 rokov väzenia

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

11.3.2020 (Webnoviny.sk) - Niekdajšieho vplyvného hollywoodskeho producenta Harveyho Weinsteina poslal súd na 23 rokov za mreže. Svoj trest si odpyká v New Yorku. Na stredajšom pojednávaní sa zúčastnilo aj niekoľko žien, ktoré ho obvinili zo sexuálneho napadnutia a svedčili proti nemu. Medzi nimi boli napríklad aj Tarale Wulff, Annabella Sciorra, Lauren Young a Jessica Mann.Americký federálny súd na newyorskom Manhattane minulý mesiac uznal 67-ročného Weinsteina vinným v dvoch bodoch obžaloby týkajúcich sa vynúteného orálneho sexu v roku 2006 a znásilnenia v roku 2013.Obžalovanému hrozil maximálny trest odňatia slobody na 29 rokov. Jeho právny zástupca žiadal o čo najnižší trest, a to pre vysoký vek a zlý zdravotný stav svojho klienta. Navrhoval maximálne päť rokov za mrežami.Denník The New York Times a magazín The New Yorker v roku 2017 publikovali články, v ktorých producenta viaceré ženy obvinili zo sexuálneho zneužívania, obťažovania a využívania jeho vplyvu v Hollywoode na zneužívanie herečiek.Postupom času ho obvinilo zo znásilnenia či rôznych foriem sexuálnych útokov takmer sto žien. Kauza mala zásadný vplyv aj na naštartovanie celosvetového hnutia #MeToo. Weinsteina čaká ďalší proces spojený s obvineniami v Los Angeles.