Mocnosti vyzvali Irán na spoluprácu s agentúrou pre atómovú energiu

Francúzsky prezident Emmanuel Macron, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Paríž 14. septembra (TASR) - Európske mocnosti vyzvali v piatok Irán, aby spolupracoval s Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu (MAAE) po tom ako Teherán varoval, že neprimeraný tlak zo strany USA a Izraela by mohol ohroziť činnosť tejto agentúry v Iráne, informovala agentúra AFP.Británia, Francúzsko, Nemecko a vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová v spoločnom vyhlásení vyzvali Irán, abyŠtyri európske krajiny, ktoré sú signatármi dohody o iránskom jadrovom programe z roku 2015 uviedli, že sú "hlboko znepokojené" správou MAAE, ktorá ukázala, že Irán inštaluje moderné centrifúgy. Apelovali na Irán, aby upustil od všetkých aktivít, ktoré nie sú v súlade so záväzkami jadrovej dohody.Americký prezident Donald Trump minulý rok odstúpil od dohody o obmedzení iránskeho jadrového programu a uvalil nové ochromujúce hospodárske sankcie na Irán, čím ohrozil dohodu.Európske mocnosti vedené francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom sa snažia zachrániť dohodu a presvedčiť Irán, ktorý sa začal vzdávať niektorých svojich jadrových záväzkov, aby túto dohodu dodržal.Irán v stredu obvinil USA a Izrael z neprimeraného tlaku na MAAE, aby preverila jeho jadrový program a varoval, že by to mohlo byťpre jeho spoluprácu s agentúrou.