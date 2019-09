Pre zrútený most v Janove dali do domáceho väzenia 3 osoby

Na snímke pohľad na časť zrúteného Morandiho mosta 14. augusta 2018 v Janove. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 14. septembra (TASR) - V súvislosti s minuloročným pádom diaľničného mosta v Janove, pri ktorom prišlo o život 43 ľudí, dali talianske úrady do domáceho väzenia troch ľudí. Informovala o tom v piatok agentúra DPA, odvolávajúc sa na talianske médiá.Zatknuté osoby pracovali pre diaľničnú akciovú spoločnosť Autostrade per l'Italia, ktorá most stavala, alebo pre jej dcérsku spoločnosť. Ďalším šiestim zamestnancom na rok pozastavili činnosť na základe obvinení z nedbanlivosti.Kroky podniknuté proti týmto deviatim osobám sú súčasťou rok trvajúceho vyšetrovania príčin pádu mostu a toho, či sa nešťastiu dalo predísť.Podľa talianskych médií miestna prokuratúra v tejto súvislosti nariadila vyšetrovanie približne 80 ľudí.Most, ktorý sa zrútil 14. augusta 2018, bol medzičasom úplne zdemolovaný a začali ho rekonštruovať. Nový most zadarmo navrhol svetoznámy taliansky architekt Renzo Piano pochádzajúci z Janova. Talianska vláda prisľúbila, že ho slávnostne otvoria budúci rok.