 24hod.sk    Gala

10. februára 2026

Moderátor Vlado Voštinár sa v Inkognite rozhodol „prevetrať“ komičku Evelyn, tá neverila vlastným ušiam – VIDEO


Tagy: Relácia Inkognito na TV Joj TV JOJ

Moderátor Vlado Voštinár mal v najnovšej časti relácii Inkognito na TV Joj očividne výbornú náladu a rozhodol sa trochu „prevetrať“ komičku Evelyn, ktorá bola jednou z už tradične štyroch hádajúcich ...



smatanova 1 676x451 10.2.2026 (SITA.sk) - Moderátor Vlado Voštinár mal v najnovšej časti relácii Inkognito na TV Joj očividne výbornú náladu a rozhodol sa trochu „prevetrať“ komičku Evelyn, ktorá bola jednou z už tradične štyroch hádajúcich celebrít.


Aj keď jej najskôr s úsmevom oznámi, že jej hádanie ešte nie je „naostro“, v momente, keď Evelyn vysloví svoju prvú domnienku, Voštinár jej ju okamžite zaráta ako zlú odpoveď. Zaskočená Evelyn sa snaží zorientovať v pravidlách, no situácia sa zopakuje ešte raz – a jej zmätenie i stres rastú. A ako to celé dopadlo, si pozrite vo videu.




Povolania a tajného hosťa, ktorým tentoraz bola speváčka, ilustrátorka a najnovšie aj spisovateľka Zuzana Smatanová, okrem Evelyn, hádali aj Michal Hudák, Marián Čekovský a Zuzana Kubovčíková Šebová. Jedným z povolaní, ktoré panelisti hádali, bol aj tenisový tréner Martin Hudec.

Utorkové Inkognito vysiela Jojka od 20.40. Nenechajte si ho ujsť!


Zdroj: SITA.sk - Moderátor Vlado Voštinár sa v Inkognite rozhodol „prevetrať“ komičku Evelyn, tá neverila vlastným ušiam – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.

