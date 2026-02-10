|
|
Kultúra Pohoda festival
10. februára 2026
Na Koncerte pre Ukrajinu vystúpia Alina Pash, Apashe, Katarzia a zbor Sirénčatá
V nedeľu 22. februára sa na bratislavskom Hlavnom námestí opäť uskutoční Koncert pre Ukrajinu.
Zdieľať
Svojím vystúpením ho tento rok podporia belgicko-kanadský producent Apashe, Alina Pash z Ukrajiny, speváčka Katarzia a detský spevácky zbor Sirénčatá. Symbolicky sa tak stretne medzinárodná scéna so slovenskou, svetovo známi umelci a umelkyne s hlasmi najmladšej generácie. Koncert pre Ukrajinu sa začne o 19.00 hod. a vstup je voľný.
Alina Pash prichádza na Koncert pre Ukrajinu nielen ako umelkyňa, ale aj ako žena z krajiny, ktorá už štyri roky bojuje za svoju slobodu: „Prídem nielen ako umelkyňa, ale aj ako Ukrajinka, ktorej krajina stále každý deň bojuje za slobodu a právo žiť v mieri. Pre mňa je vystúpenie na hlavnom námestí spôsobom, ako povedať: stále sme tu, stále sme ľudia a stále veríme v svetlo aj v temných časoch. Hudba nemôže zastaviť vojnu. Ale môže ľudí spájať. Môže nám pripomínať, že sloboda, dôstojnosť a súcit sú veci, ktoré musíme spoločne chrániť. Som hlboko vďačná Slovensku za to, že stojí za Ukrajinou. Vaša podpora nie je neviditeľná. Je cítiť. A keď sa zídeme v srdci Bratislavy, bude to viac ako koncert, bude to moment jednoty, sily a spoločného ľudstva.“
Apashe patrí k najvýraznejším postavám súčasnej elektronickej scény. Je známy pre svoj majestátny zvuk, v ktorom prepája elektroniku, hip-hop a orchestrálne prvky do silného hudobného zážitku sprevádzaného výraznou vizuálnou stránkou. Vystupoval na najväčších svetových festivaloch a jeho hudba zaznela vo filmoch, hrách aj reklamách významných svetových značiek. S ukrajinskou speváčkou Alinou Pash ho spájajú aj spoločné skladby, k piesni Kyiv natočili priamo v ostreľovanom meste sugestívny videoklip. Apashe odohrá nezvyčajný koncert, na ktorom ho budú sprevádzať aj vokalista Wasiu a Alina Pash.
Slovensko na koncerte zastúpi speváčka a skladateľka Katarzia: „Vojna je pre mňa absolútne nepredstaviteľný nonsens a Ukrajinci sú neuveriteľne odvážny a statočný národ, ktorý bojuje aj za naše bezpečie a pohodlie. Som vďačná, že môžem byť súčasťou koncertu, ktorý má zmysel. Príďte na námestie a dajte spolu s nami najavo, že držíme s Ukrajinou.”
O symbolický úvod koncertu sa postarajú deti zo staromestského bratislavského zboru Sirénčatá pod vedením ukrajinskej dirigentky Oleksadry Diachenko a dirigenta Lukáša Kunsta.
„Je prejavom elementárnej ľudskosti stáť na strane tých, ktorí sú napadnutí agresorom. Slovensko zažíva na medzinárodnej scéne mimoriadne zahanbujúce obdobie, keď ho jeho lídri tlačia do spolku takzvaných darebáckych štátov. Dôkazom toho je aj aktuálne pripravovaná hanebná žaloba na Európsku úniu, ktorá chce zastaviť agresiu Ruskej federácie aj tým, že nebude ďalej platiť za jej suroviny. Preto je dôležité ukázať, že na Slovensku má väčšina ľudí srdcia, ale aj myšlienky na správnom mieste. Verím, že sa nás na námestí stretne veľa a ukážeme tak podporu statočným ľuďom na Ukrajine, ktorí už dlhé štyri roky hrdinsky bojujú aj za našu slobodu.“ dodáva ku koncertu Michal Kaščák z Pohody, ktorá tento koncert spolu s BKIS organizuje.
„Ukrajina je kultúrna krajina zasiahnutá neľudským terorom. Veríme, že aj verejné prejavy solidarity a empatie prostredníctvom umenia majú význam, aby sme si v našom meste udržali citlivosť voči utrpeniu, ktorému sú vystavení naši susedia. Aj toto vnímame ako poslanie BKIS,” dopĺňa Katarína Hulíková, riaditeľka Bratislavského a informačného strediska.
Koncert pre Ukrajinu sa začne v nedeľu 22. februára od 19.00 hod. na bratislavskom Hlavnom námestí a moderovať ho bude Martin Staňo. Vstup na podujatie je voľný.
Organizátormi podujatia sú Pohoda festival, Bratislavské kultúrne a informačné stredisko.
Podujatie podporili: Hlavné mesto SR Bratislava, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Nadácia Eset a Nadácia otvorenej spoločnosti.
