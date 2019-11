Moderné oddelenie pre mamičky a bábätká v Trstenej bude od júna 2020

Na snímke Hornooravská nemocnica s poliklinikou v Trstenej. Foto: TASR - Martin Pavelek Foto: TASR - Martin Pavelek

Trstená 12. novembra (TASR) – V Hornooravskej nemocnici s poliklinikou (HNsP) v Trstenej vzniká moderné oddelenie pre nastávajúce mamičky a bábätká. Rozsiahlou rekonštrukciou a vybudovaním prístavby sa podarilo zabezpečiť prostredie, ktoré umožní nepretržitý kontakt novorodenca s matkou. Realizácia projektu bude pokračovať aj najbližšie mesiace, moderné gynekologicko-pôrodnícke pracovisko by podľa riaditeľa HNsP Mariana Tholta mohlo fungovať od júna budúceho roka.Prestavba gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia je rozdelená do troch častí, dve sú financované zo zdrojov Žilinského samosprávneho kraja (ŽSK) a jedna z fondov Európskej únie. Doposiaľ sa preinvestovalo 1,8 milióna eur a ďalšie investície na zdravotechniku a materiálno-technické vybavenie sú v príprave.uviedla predsedníčka ŽSK Erika Jurinová.Podľa riaditeľa HNsP sa v dvoch oravských nemocniciach za rok narodí asi 1750 detí. Napriek tomu pôrodnica v Trstenej za 71 rokov prešla len drobnými rekonštrukčnými úpravami. "ozrejmil pre TASR Tholt.S projektovou fázou modernizácie začali podľa Tholta zhruba v roku 2016.predostrel riaditeľ nemocnice.Podľa Jurinovej má ŽSK vízie do budúcnosti aj v ostatných regionálnych nemocniciach.dodala.