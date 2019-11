Strany sľubujú, že pri financovaní kampane neprekročia zákonný limit

NR SR, archívna snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 12. novembra (TASR) - Politické strany sľubujú, že pri financovaní volebnej kampane dodržia zákonom stanovený limit tri milióny eur. Zo strán, ktoré plánované výdavky uviedli, chce najviac minúť mimoparlamentná Za ľudí (1,7 milióna eur), následne koalícia Progresívne Slovensko (PS) - Spolu (1,2 milióna eur), odsúhlasený jeden milión eur má opozičná SaS. Koaličná SNS plánuje okrem už použitých 250.000 eur minúť ešte do pol milióna eur. Niektoré strany sumy zatiaľ nešpecifikovali.Vládny Most-Híd bude v rámci kampane financovať bežné aktivity, podľa slov hovorkyne Kláry Magdeme kladie dôraz na online kampaň. Plánuje aj stretnutia s občanmi v regiónoch či bilboardovú kampaň. Presné čísla zatiaľ strana neuviedla. Zdôraznila však, že neprekročí zákonný limit. Volebnej kampani bude podľa slov hovorkyne šéfovať podpredseda strany Ábel Ravasz.Financovanie kampane nekonkretizoval ani koaličný Smer-SD.skonštatoval pre TASR hovorca strany Ján Mažgút.SNS zatiaľ na propagáciu použila 250.000 eur, plánuje minúť maximálne ďalších 500.000 eur. Strana zároveň vysvetlila, že konkrétneho šéfa kampane nemá, propagáciu rieši kolektívne v rámci predsedníctva.Opozičné OĽaNO plánované výdavky nešpecifikovalo, prostredníctvom svojho hovorcu Matúša Bystrianskeho však deklarovalo, že sa zmestia do limitu. V období zhruba pol roka pred vyhlásením volieb podľa jeho slov hnutie na propagáciu minulo približne 200.000 eur. Doplnil, že na predvolebnej kampani sa podieľajú sympatizanti hnutia a nevyužívajú služby externých marketingových agentúr.," povedal v tejto súvislosti pre TASR líder opozičného hnutia Sme rodina Boris Kollár. Dodal, že celkovo plánujú na kampaň minúť 500 až 800-tisíc eur.SaS má na kampaň podľa slov Ondreja Šprláka z komunikačného oddelenia odsúhlasený milión eur. Z toho plánujú financovať celú kampaň vrátane výjazdov, sponzorovania na sociálnych sieťach či brigádnikov. Dodal, že na propagáciu k 28. októbru vrátane reklamy na sociálnych sieťach a online reklamy minuli 100.682 eur. Zdôraznil, že výdavky boli hradené cez transparentný účet. Šéfom ich kampane je Branislav Masarovič.ĽSNS mieni minúť okolo 500.000 až 600.000 eur.priblížil podpredseda strany Martin Beluský. ĽSNS konkrétneho šéfa kampane nemá, riešia ju podľa jeho slov na úrovni predsedníctva strany.Za ľudí exprezidenta Andreja Kisku chce minúť okolo 1,7 milióna eur. Financie vynaložia napríklad na bilboardy, videá či inzerenciu. Strana pre TASR uviedla, že za uplynulý zhruba pol rok na tieto účely minuli okolo 600.000 eur. Šéfom kampane má byť Roman Krpelan.Hovorkyňa koalície PS/Spolu Silvia Hudáčková pre TASR povedala, že ich rozpočet na predvolebnú prezentáciu je približne 1,2 milióna eur. "vysvetlila s tým, že všetky financie idú už v súčasnosti cez transparentný účet. Šéfkou ich kampane bude Claudia Tran.Mimoparlamentné KDH mieni minúť okolo 700.000 eur." priblížil hovorca KDH Stano Župa. Financovať budú aj vizuálnu kampaň, bilboardy a sociálne siete. Doteraz vynaloženú sumu na propagáciu hovorca nevyčíslil. Šéfkou volebného štábu hnutia bude ústredná tajomníčka KDH Jana Miklošková.Mimoparlamentná strana exministra Tomáša Druckera Dobrá voľba plánuje podľa slov jej hovorkyne Martiny Šoltésovej na kampaň minúť niekoľko stoviek tisíc eur. Financovať chcú podľa jej slov napríklad bilboardovú či online kampaň, letáky, inzerciu i prieskumy. Zdôraznila, že všetko bude započítané v súlade so zákonom. Za posledný zhruba pol rok strana podľa nej minula na propagáciu približne 120.000 eur. Šéfom kampane bude Tomáš Kuča.