Modernizácia verejného osvetlenia v Martine pokračuje podľa plánu, vymenia tisíce svietidiel – FOTO

Prebieha montáž smart senzorov

Splátky pôjdu z prevádzkových úspor

24.7.2025 (SITA.sk) - Mesto Martin napreduje v modernizácii verejného osvetlenia, ktorý zahŕňa výmenu takmer 6 000 svietidiel, modernizáciu infraštruktúry a zavedenie inteligentného riadiaceho systému. Projekt za viac ako 4 milióny eur sa realizuje vo všetkých mestských častiach a je jednou z kľúčových investícií do zlepšenia kvality života obyvateľov.„Modernizácia verejného osvetlenia je jedným z projektov, ktoré majú reálny a okamžitý dopad na každodenný život. Vymieňame technicky zastarané prvky za moderné a efektívne riešenia, ktoré zvýšia bezpečnosť na uliciach a zároveň znížia spotrebu elektrickej energie. Z Martina sa tak už teraz stáva svetlejšie, úspornejšie a bezpečnejšie mesto,“ vysvetlil primátor mesta Martin Ján Danko Počas júlového kontrolného dňa skonštatovali, že práce postupujú podľa harmonogramu, bez komplikácií a s prvými viditeľnými výsledkami. V mestskej časti Ľadoveň už vymenili 512 svietidiel.V tejto fáze zároveň prebieha montáž smart senzorov, ktoré zabezpečia efektívne riadenie osvetlenia, informuje hovorkyňa mesta Martin Zuzana Jenigár s tým, že na Ľadovni bude ich inštalácia dokončená do konca tohto týždňa. „Výmena rozvádzačov sa začne 28. júla, pričom už teraz prebiehajú prípravné práce na ich osadenie,“ uviedla hovorkyňa.Po ukončení prác na Ľadovni sa realizácia presúva do ďalších mestských častí. V časti Sever už začala výmena svietidiel, a v priebehu nasledujúcich troch týždňov bude rovnaký proces spustený aj v centre mesta. Práce sa realizujú postupne podľa preddefinovaných svetelných oblastí tak, aby bol zachovaný plynulý chod mesta a minimalizovali sa obmedzenia pre obyvateľov.Za technickú stránku projektu zodpovedá Žilinská univerzita v Žiline, realizáciu zabezpečuje spoločnosť IS – Industry Solutions, a.s. Projekt je financovaný prostredníctvom zvýhodneného úveru z Environmentálneho fondu, pričom splátky bude mesto hradiť z úspor na prevádzke osvetlenia.„Vďaka mimoriadne nízkemu úroku, a to 0,1 percenta, a rozloženiu splácania na 20 rokov, nebude modernizácia zaťažovať mestský rozpočet. Modernizácia verejného osvetlenia predstavuje významný krok na ceste k udržateľnému a modernému mestu,“ uviedla Jenigár a dodala, že po jej dokončení získa Martin inteligentný, energeticky úsporný a bezpečný osvetľovací systém, ktorý zvýši komfort, kvalitu života i atraktivitu verejného priestoru pre všetkých obyvateľov a návštevníkov.