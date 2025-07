Francúzsko sa chystá uznať palestínsky štát

25.7.2025 (SITA.sk) - Francúzsko na Valnom zhromaždení OSN v septembri uzná palestínsky štát, povedal vo štvrtok prezident Emmanuel Macron. „Verný svojmu historickému záväzku voči spravodlivému a trvalému mieru na Blízkom východe som sa rozhodol, že Francúzsko uzná štát Palestína. Formálne to oznámim na Valnom zhromaždení OSN v septembri,“ napísal francúzsky prezident na sieťach X a Instagram.Francúzsko by bolo najvýznamnejšou európskou mocnosťou, ktorá by uznala palestínsky štát. Proti uznaniu štátu Palestína sú rozhodne Spojené štáty a Izrael.„Naliehavou prioritou je dnes ukončenie vojny v Gaze,“ napísal Macron. „Musíme konečne vybudovať štát Palestína, zabezpečiť jeho životaschopnosť a umožniť mu, aby prijatím svojej demilitarizácie a plným uznaním Izraela prispieval k bezpečnosti všetkých na Blízkom východe," dodal francúzsky prezident.