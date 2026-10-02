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02. októbra 2026
Módne mólo pod Mostom Apollo: Feňovčíková spolu s Ploom predstavila kolekciu v unikátnej kulise – FOTO, VIDEO
Betón, grafity a štrkový povrch sa stali kulisou módnej prehliadky. Značka freier návrhárky Terézie Feňovčíkovej otvorila 30. septembra na bratislavskom Southbanku 13. ročník Mercedes-Benz Fashion Live!. Podujatie ...
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2.10.2026 (SITA.sk) - Betón, grafity a štrkový povrch sa stali kulisou módnej prehliadky. Značka freier návrhárky Terézie Feňovčíkovej otvorila 30. septembra na bratislavskom Southbanku 13. ročník Mercedes-Benz Fashion Live!. Podujatie freier POWERED BY PLOOM prinieslo výrazné farby aj nezvyčajné kombinácie odevov.
Modely prechádzali tesne popri sediacich divákoch, bez odstupu, ktorý zvyčajne vytvára vyvýšené mólo. Pod Mostom Apollo sa kráčalo po štrku a do záberov vstupovali betónové konštrukcie aj grafity. Červené nasvietenie, silné svetlá a scénický dym menili priestor, ktorý si Bratislavčania bežne spájajú skôr s dopravou než s prezentáciou dizajnérskej kolekcie.
Prehliadka sa uskutočnila 30. septembra o 19.00 v lokalite Southbank na pravom brehu Dunaja. Otvorila trinásty ročník Mercedes-Benz Fashion Live! a ukázala, ako môže výber miesta ovplyvniť celkový dojem z módnej prezentácie.
V predstavených modeloch sa stretávali prvky pouličnej módy s odevmi, ktoré majú miesto aj vo formálnom šatníku. Košele, saká a kravaty dostali uvoľnenejšiu podobu prostredníctvom stylingu a kombinácií s krátkymi nohavicami, tielkami či teniskami. Pozornosť pútali sýte ružové odtiene, výrazná modrá a zvieracie vzory.
Surové prostredie pod mostom tieto kombinácie zvýrazňovalo. Farebné odevy vystupovali oproti betónu a tmavším častiam priestoru, biele košele zasa zachytávali svetlo. Významnú úlohu tak zohrávalo aj osvetlenie, ktoré menilo spôsob, akým diváci jednotlivé modely vnímali.
Fotogaléria k článku: Feňovčíková spolu s Ploom predstavila kolekciu v unikátnej kulise
Usporiadanie prehliadky umožnilo sledovať odevy z bezprostrednej blízkosti. Diváci sedeli pozdĺž trasy, ktorou modely prechádzali, a vnímali ich v pohybe na nerovnom povrchu. Takéto prostredie dávalo večeru odlišný charakter od prehliadky v uzavretej sále. Mostná konštrukcia zostávala viditeľná a tvorila výraznú súčasť scény. Organizátori ju doplnili svetlami a scénickými efektmi, pričom zachovali čitateľný mestský kontext miesta. Približne dvadsaťminútová prezentácia vyvrcholila spoločným nástupom modelov. Publikum ocenilo prehliadku búrlivým potleskom.
Značka Ploom je známa tým, že dlhodobo podporuje slovenských talentovaných umelcov a dizajnérov. V minulosti spolupracovala aj s módnym návrhárom Pavlom Dendisom, Lukášom Krnáčom a DJ-om Tyskerom. Súčasťou spolupráce s Tyskerom bolo jeho vystúpenie na festivale Burning Man v USA.
„Na partnerstve s Mercedes-Benz Fashion Live! nás baví možnosť byť pri projektoch, ktoré majú vlastný charakter. freier Terézie Feňovčíkovej je značka s jasným rukopisom a priestor pod Mostom Apollo dal kolekcii jej vlastnú energiu. Ploom tak dostáva prirodzený priestor byť súčasťou slovenskej módnej scény a projektov, ktoré prinášajú nový pohľad na dizajn aj na to, ako môže módna prehliadka vyzerať,“ povedala Lýdia Valentová zo spoločnosti JTI, ktorá stojí za značkou Ploom.
Výber priestoru bol výraznou črtou celého večera. Southbank tak poskytol prehliadke otvorenú mestskú kulisu a návrhárska tvorba do nej priniesla farby, pohyb a nezvyčajné kombinácie. Pre divákov tak bola udalosť zároveň príležitosťou vidieť známe miesto v inom využití - ako priestor na prezentáciu súčasnej módy.
Zdroj: SITA.sk - Módne mólo pod Mostom Apollo: Feňovčíková spolu s Ploom predstavila kolekciu v unikátnej kulise – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Modely prechádzali tesne popri sediacich divákoch, bez odstupu, ktorý zvyčajne vytvára vyvýšené mólo. Pod Mostom Apollo sa kráčalo po štrku a do záberov vstupovali betónové konštrukcie aj grafity. Červené nasvietenie, silné svetlá a scénický dym menili priestor, ktorý si Bratislavčania bežne spájajú skôr s dopravou než s prezentáciou dizajnérskej kolekcie.
Prehliadka sa uskutočnila 30. septembra o 19.00 v lokalite Southbank na pravom brehu Dunaja. Otvorila trinásty ročník Mercedes-Benz Fashion Live! a ukázala, ako môže výber miesta ovplyvniť celkový dojem z módnej prezentácie.
Výrazné farby aj uvoľnené siluety
V predstavených modeloch sa stretávali prvky pouličnej módy s odevmi, ktoré majú miesto aj vo formálnom šatníku. Košele, saká a kravaty dostali uvoľnenejšiu podobu prostredníctvom stylingu a kombinácií s krátkymi nohavicami, tielkami či teniskami. Pozornosť pútali sýte ružové odtiene, výrazná modrá a zvieracie vzory.
Surové prostredie pod mostom tieto kombinácie zvýrazňovalo. Farebné odevy vystupovali oproti betónu a tmavším častiam priestoru, biele košele zasa zachytávali svetlo. Významnú úlohu tak zohrávalo aj osvetlenie, ktoré menilo spôsob, akým diváci jednotlivé modely vnímali.
Fotogaléria k článku: Feňovčíková spolu s Ploom predstavila kolekciu v unikátnej kulise
Publikum bolo súčasťou priestoru
Usporiadanie prehliadky umožnilo sledovať odevy z bezprostrednej blízkosti. Diváci sedeli pozdĺž trasy, ktorou modely prechádzali, a vnímali ich v pohybe na nerovnom povrchu. Takéto prostredie dávalo večeru odlišný charakter od prehliadky v uzavretej sále. Mostná konštrukcia zostávala viditeľná a tvorila výraznú súčasť scény. Organizátori ju doplnili svetlami a scénickými efektmi, pričom zachovali čitateľný mestský kontext miesta. Približne dvadsaťminútová prezentácia vyvrcholila spoločným nástupom modelov. Publikum ocenilo prehliadku búrlivým potleskom.
Podpora domácej scény a originálnych projektov
Značka Ploom je známa tým, že dlhodobo podporuje slovenských talentovaných umelcov a dizajnérov. V minulosti spolupracovala aj s módnym návrhárom Pavlom Dendisom, Lukášom Krnáčom a DJ-om Tyskerom. Súčasťou spolupráce s Tyskerom bolo jeho vystúpenie na festivale Burning Man v USA.
„Na partnerstve s Mercedes-Benz Fashion Live! nás baví možnosť byť pri projektoch, ktoré majú vlastný charakter. freier Terézie Feňovčíkovej je značka s jasným rukopisom a priestor pod Mostom Apollo dal kolekcii jej vlastnú energiu. Ploom tak dostáva prirodzený priestor byť súčasťou slovenskej módnej scény a projektov, ktoré prinášajú nový pohľad na dizajn aj na to, ako môže módna prehliadka vyzerať,“ povedala Lýdia Valentová zo spoločnosti JTI, ktorá stojí za značkou Ploom.
Výber priestoru bol výraznou črtou celého večera. Southbank tak poskytol prehliadke otvorenú mestskú kulisu a návrhárska tvorba do nej priniesla farby, pohyb a nezvyčajné kombinácie. Pre divákov tak bola udalosť zároveň príležitosťou vidieť známe miesto v inom využití - ako priestor na prezentáciu súčasnej módy.
Zdroj: SITA.sk - Módne mólo pod Mostom Apollo: Feňovčíková spolu s Ploom predstavila kolekciu v unikátnej kulise – FOTO, VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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