|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Piatok 2.10.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Levoslav
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
02. októbra 2026
V novej epizóde Milujem Slovensko sa proti sebe postavia herci z dvoch divadiel. Divákov čaká súboj divadiel Teatro Tatro a Nová scéna
Výrazný priestor v novej epizóde dostane podľa slov TV JOJ hudba. V novej epizóde Milujem Slovensko sa proti sebe postavia herci z dvoch divadiel. Na súboj divadiel ...
Zdieľať
2.10.2026 (SITA.sk) - Výrazný priestor v novej epizóde dostane podľa slov TV JOJ hudba.
V novej epizóde Milujem Slovensko sa proti sebe postavia herci z dvoch divadiel. Na súboj divadiel Teatro Tatro a Novej scény sa diváci môžu tešiť už dnes o 20:40. O zábavu sa v obľúbenej šou TV JOJ opäť postarajú kapitáni tímov Adela Vinczeová a Matej „Sajfa“ Cifra pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma.
Za Sajfu zabojujú herci z Teatro Tatro, konkrétne Zuzana Konečná, Peter Oszlík a Robo Jakab. Adelin tím vytvoria Karin Olasová, Dárius Koči a Vladislav Plevčík z Novej scény. Výrazný priestor v novej epizóde dostane podľa slov TV JOJ hudba. Okrem tradičného hádania pesničiek podľa prvých tónov budú súťažiaci dopĺňať aj text známych skladieb. Práve hudobné disciplíny patria k tým, pri ktorých sa môže veľmi rýchlo ukázať, kto má hudobnú pamäť a kto sa bude musieť spoľahnúť na tím. Hádanie piesní podľa prvých tónov preverí pozornosť, dopĺňanie textov zase pamäť a schopnosť pohotovo reagovať.
„Súboj dvoch hereckých zoskupení prinesie do štúdia špecifickú energiu a veľa spontánnych reakcií. Teatro Tatro a Nová scéna patria k divadelným svetom s vlastnou atmosférou a práve ich stretnutie v súťažnom formáte vytvorí priestor na nečakané situácie aj veľa humoru,“ uzavrela televízia.
Zdroj: SITA.sk - V novej epizóde Milujem Slovensko sa proti sebe postavia herci z dvoch divadiel. Divákov čaká súboj divadiel Teatro Tatro a Nová scéna © SITA Všetky práva vyhradené.
V novej epizóde Milujem Slovensko sa proti sebe postavia herci z dvoch divadiel. Na súboj divadiel Teatro Tatro a Novej scény sa diváci môžu tešiť už dnes o 20:40. O zábavu sa v obľúbenej šou TV JOJ opäť postarajú kapitáni tímov Adela Vinczeová a Matej „Sajfa“ Cifra pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma.
Za Sajfu zabojujú herci z Teatro Tatro, konkrétne Zuzana Konečná, Peter Oszlík a Robo Jakab. Adelin tím vytvoria Karin Olasová, Dárius Koči a Vladislav Plevčík z Novej scény. Výrazný priestor v novej epizóde dostane podľa slov TV JOJ hudba. Okrem tradičného hádania pesničiek podľa prvých tónov budú súťažiaci dopĺňať aj text známych skladieb. Práve hudobné disciplíny patria k tým, pri ktorých sa môže veľmi rýchlo ukázať, kto má hudobnú pamäť a kto sa bude musieť spoľahnúť na tím. Hádanie piesní podľa prvých tónov preverí pozornosť, dopĺňanie textov zase pamäť a schopnosť pohotovo reagovať.
„Súboj dvoch hereckých zoskupení prinesie do štúdia špecifickú energiu a veľa spontánnych reakcií. Teatro Tatro a Nová scéna patria k divadelným svetom s vlastnou atmosférou a práve ich stretnutie v súťažnom formáte vytvorí priestor na nečakané situácie aj veľa humoru,“ uzavrela televízia.
Zdroj: SITA.sk - V novej epizóde Milujem Slovensko sa proti sebe postavia herci z dvoch divadiel. Divákov čaká súboj divadiel Teatro Tatro a Nová scéna © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Módne mólo pod Mostom Apollo: Feňovčíková spolu s Ploom predstavila kolekciu v unikátnej kulise – FOTO, VIDEO
Módne mólo pod Mostom Apollo: Feňovčíková spolu s Ploom predstavila kolekciu v unikátnej kulise – FOTO, VIDEO
<< predchádzajúci článok
Kniha svätých: Ilustrované dejiny svätcov od čias Krista po súčasnosť
Kniha svätých: Ilustrované dejiny svätcov od čias Krista po súčasnosť