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 24hod.sk    Gala

02. októbra 2026

V novej epizóde Milujem Slovensko sa proti sebe postavia herci z dvoch divadiel. Divákov čaká súboj divadiel Teatro Tatro a Nová scéna


Tagy: Šou Milujem Slovensko TV JOJ zábavná relácia

Výrazný priestor v novej epizóde dostane podľa slov TV JOJ hudba. V novej epizóde Milujem Slovensko sa proti sebe postavia herci z dvoch divadiel. Na súboj divadiel ...



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milujem slovensko2 2.10.2026 (SITA.sk) - Výrazný priestor v novej epizóde dostane podľa slov TV JOJ hudba.


V novej epizóde Milujem Slovensko sa proti sebe postavia herci z dvoch divadiel. Na súboj divadiel Teatro Tatro a Novej scény sa diváci môžu tešiť už dnes o 20:40. O zábavu sa v obľúbenej šou TV JOJ opäť postarajú kapitáni tímov Adela Vinczeová a Matej „Sajfa“ Cifra pod moderátorskou taktovkou Martina Nikodýma.

Za Sajfu zabojujú herci z Teatro Tatro, konkrétne Zuzana Konečná, Peter Oszlík a Robo Jakab. Adelin tím vytvoria Karin Olasová, Dárius Koči a Vladislav Plevčík z Novej scény. Výrazný priestor v novej epizóde dostane podľa slov TV JOJ hudba. Okrem tradičného hádania pesničiek podľa prvých tónov budú súťažiaci dopĺňať aj text známych skladieb. Práve hudobné disciplíny patria k tým, pri ktorých sa môže veľmi rýchlo ukázať, kto má hudobnú pamäť a kto sa bude musieť spoľahnúť na tím. Hádanie piesní podľa prvých tónov preverí pozornosť, dopĺňanie textov zase pamäť a schopnosť pohotovo reagovať.

„Súboj dvoch hereckých zoskupení prinesie do štúdia špecifickú energiu a veľa spontánnych reakcií. Teatro Tatro a Nová scéna patria k divadelným svetom s vlastnou atmosférou a práve ich stretnutie v súťažnom formáte vytvorí priestor na nečakané situácie aj veľa humoru,“ uzavrela televízia.


Zdroj: SITA.sk - V novej epizóde Milujem Slovensko sa proti sebe postavia herci z dvoch divadiel. Divákov čaká súboj divadiel Teatro Tatro a Nová scéna © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Šou Milujem Slovensko TV JOJ zábavná relácia
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