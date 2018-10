Módne trendy túto jeseň udávate vy!

Mólam vládne individualizmus

BRATISLAVA 8. októbra 2018 (WBN/PR) - Nákupné maniačky a módni šialenci po celom svete prehrabávajú svoje šatníky, aby našli tie najlepšie kúsky. Prečo? Lebo sezóna módnych prehliadok je v plnom prúde. Nezaostáva ani Slovensko. Čoskoro nás čaká šiesty ročník podujatia Fashion LIVE!, kde tí najlepší slovenskí návrhári predstavia svoje nové kolekcie. V spoločnosti značky Hubert, exkluzívneho partnera Fashion LIVE!, vám už teraz poradíme, ako sa obliecť tak, aby ste zostali originálni, a zároveň vyzerali ako z móla svetových prehliadok."Móda je tým najmocnejším umením vôbec. Spája názor, dizajn a architektúru do jedného celku. Vďaka nej môžeme svetu ukázať, kým sme a kým by sme byť chceli." Tak znie ikonický citát postavy newyorskej milionárky Blair Waldorf zo seriálu Gossip Girl.Ak nás teda oblečenie vystihuje, ako vyzerá moderná žena v dobe kampaní proti sexuálnemu zneužívaniu ako #MeToo? Ako vyzerá moderný muž v časoch neustále rastúcich bojov za rodovú rovnosť? Mnohých návrhárov na tohtoročných Fashion Weeks inšpirovala práve rastúca potreba sebavyjadrenia. Kolekcie mali jasné posolstvo. Svet sa mení a móda už nie je len o najnovších trendoch. Je o názoroch.Nezáleží na tom či zavítate na módnu prehliadku v Taliansku, New Yorku alebo na Slovensku. Dôležité je, aby ste si vybrali outfit, ktorý vás vystihuje. "Nerobil by som rozdiely medzi jednotlivými podujatiami. V správnom outfite bude predsa človek vyzerať skvelo vždy a všade," hovorí známy slovenský stylista Alexander Lindov a dodáva: "Dnešná doba je tak otvorená, že móda patrí každému. Preto by sme na prehliadkach nemali mať sklonené hlavy a riešiť, čo si kto myslí o našom outfite. Mali by sme žiariť a baviť sa."Užívajte si preto slobodu. Nenoste opasok, ak nechcete, aby vás niečo zväzovalo. Oblečte si jemne trblietavý top, ak potrebujete do života vniesť trochu optimizmu. Rada by ste sa cítila silná a sexy? Nebojte sa tých červených (no decentných) obtiahnutých šiat, ktoré vám už rok visia v skrini.Niektorí návrhári, ako napríklad Isabel Marant, tento rok vzali emancipáciu a podporu vplyvných žien doslovne. Svoje modelky totiž obliekli do plášťov, ktoré reprezentujú silu superhrdinov či spirituálnu energiu mníchov. Štýlový vzorovaný plášť môžete použiť ako oživenie čierneho outfitu alebo ho skúsiť skombinovať s inými vzormi. Nenápadnejší, jednofarebný, je zasa pekným doplnkom k výraznejšiemu, extravagantnejšiemu outfitu.Aj túto jeseň je módny priemysel dravý po zvieracích vzoroch. Nezáleží na tom, či budete leopardom, zebrou, ocelotom alebo tigrom. Akékoľvek zviera si vyberiete, vzbudí vo vás tú najdivokejšiu živočíšnosť. Zvieracie vzory sú síce odvážna voľba, no v správne nakombinovaných "zebrovaných" šatách, napríklad s čiernymi topánkami a jemnou kabelkou, môžete byť za hviezdu. Ak si trúfate, vyskúšajte aj kombinovanie viacerých zvieracích vzorov. Dajte si však pozor, aby ste to neprehnali. Aj keď je tento štýl "in", nie každý preň má cit. Alex Lindov radí, kde môžete načerpať inšpiráciu: "Extravaganciu dokonale zvláda napríklad talianska módna novinárka Anna Dello Russo," hovorí.Aj silná, moderná žena niekedy potrebuje chrániť. Zabaľte sa do bezpečia elegantnej hodvábnej látky tak, ako to so svojimi modelkami spravili značky Gucci a Moschino či americký módny návrhár Oscar De La Renta. Na svetových mólach tento rok prekvapili odvážnymi modely šiat na spôsob vzorovaných retro šatiek. A keď sa do šatky nechcete rovno omotať, čo keby ste si ju skúsili obviazať okolo krku? Napríklad na francúzsky štýl, v kombinácii s výraznými slnečnými okuliarmi a štýlovým rolákom. "Každá módna sezóna má nejaký svoj špecifický trend a čítal som, že na tohtoročný parížsky Fashion Week prišli takmer všetci práve v rolákoch," hovorí stylista.Oblek je nadčasovým kúskom, no jeho tvár sa z roka na rok mení. Túto sezónu sa značky, napríklad Louis Vuitton, vydali odvážnym smerom. Obleky skombinovali s ortopedickými teniskami. Módny dizajnér Virgil Abloh sa takto dokonca niekoľkokrát ukázal na červenom koberci. Výhodou outfitu je najmä pohodlie. Práve to je podľa slov stylistu Alexa Lindova najlepším doplnkom. Ak teda váš partner chce mať na tohtoročnom Fashion LIVE status úspešného muža, ktorý ale nezabúda byť aj trochu "casual", sivý oblek a tenisky sú vhodným experimentom.V rozprávkach brnenie chránilo pred bodnutím mečom. To dnešné chráni pred občas tvrdým svetom. Čím väčší a drsnejší si pripadáme, tým silnejšími sa stávame. Tento pud máme spoločný so zvieratami a dizajnéri ho zakomponovali aj do svojich modelov. Saká s masívnymi ramennými vypchávkami či vrstvenie oblečenia vám dajú podvedomí pocit moci a ochrany zároveň. Na mólach ste tento rok mohli vidieť dokonca napodobeniny uniforiem, ktoré v nás evokujú rešpekt a hrdinstvo, ako napríklad hasičské bundy.Ktoré dieťa nemilovalo rozprávky? A prečo by sme sa ich mali vzdať len preto, že sme vyrástli zo svojich superhrdinských tričiek? Tak, ako vôňa dokáže pripomenúť staré spomienky, obrázky detských hrdinov prinesú späť dávno zabudnuté spomienky a trochu detskej nevinnosti. Rozprávkové, kreslené a komixové motívy zožali veľký úspech a objavili sa napríklad v kolekcii značky Calvin Klein. Nezáleží na tom či ich partner bude mať na tričku, šiltovke alebo mikine. Vrátia ho do čias, kedy bol život o fantázii a farbičkách a módnu prehliadku spolu rozžiarite pozitívnou energiou.Nech už je váš štýl akýkoľvek, nezabudnite, že sa blíži ideálne podujatie, na ktorom ho môžete predviesť a inšpirovať sa tým, čo prichádza. Vyberte sa spolu s nami na tohtoročný Fashion LIVE! v spoločnosti značky Hubert. Vychutnajte si prehliadky top návrhárov a neopakovateľnú atmosféru s pohárikom dobre vychladeného sektu. Tento ročník sa uskutoční od 17. – 19.10. v priestoroch Starej tržnice v Bratislave.