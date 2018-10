Stúpenci brexitu: Británia môže zostať v colnej únii EÚ do roku 2022

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 8. októbra (TASR) - Stúpenci brexitu v nedeľu (7.10.) večer varovali premiérku Theresu Mayovú, že môže udržať Britániu v európskej colnej únii len do roku 2022. Uviedli to v pondelok londýnske noviny Times.Mayová dúfa, že sa jej podarí odblokovať rozhovory s Európskou úniou (EÚ), ktoré uviazli na otázke írskych hraníc, návrhom na dočasné zotrvanie Spojeného kráľovstva v colnej únii EÚ.Podľa Times poprední predstavitelia vládnej Konzervatívnej strany naznačili, že sú pripravení poskytnúť Mayovej priestor na manévrovanie pri rokovaniach s EÚ, ale akékoľvek predĺženie colnej únie by malo trvať len do ďalších volieb, a tie sa uskutočnia v roku 2022.Mayová presadzuje návrh, aby si celé Spojené kráľovstvo dočasne ponechalo v platnosti colné predpisy EÚ ako spôsob vyriešenia problému s hranicou medzi Írskom a britskou provinciou Severné Írsko. Diplomati EÚ túto myšlienku síce úplne neodmietli, obávajú sa však, že sa Londýn tak snaží udržať si tak cezdoterajší obchodný režim s európskym blokom.Streda 10. októbra je teoreticky posledným termínom pre akékoľvek nové návrhy Spojeného kráľovstva. Ak sa mu podarí v októbri dosiahnuť pokrok na rokovaniach, lídri EÚ by v novembri mohli potvrdiť dohodu. Vtedy však pre Mayovú začne ďalšia ťažká fáza, keďže bude musieť pretlačiť dohodu cez parlament, kde čelí opozícii na všetkých frontoch. A panujú obavy, že nezíska dostatok hlasov na jej schválenie.