Modra si pripomenie udalosti z novembra 1989 projektom 89-Ty

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Peter Lenhart Foto: TASR/Peter Lenhart

Bratislava 26. októbra (TASR) - Filmové projekcie, divadelné predstavenia, koncerty či diskusie. Aj to je súčasťou projektu "89-Ty", ktorým si v meste Modra pripomenú 30. výročie udalostí z novembra 1989 a priblížia princípy slobody, demokracie a humanizmu. Projekt, ktorého program bude trvať počas novembra, pripravilo Artforum Pezinok a Kultúrne centrum Modra.informovali TASR organizátori podujatia. Tvrdia, že pre Modru a kultúrnu komunitu je dôležité neustále si pripomínať odkaz Novembra '89, pretože sloboda nie je samozrejmosťou a bez zodpovedného prístupu často vedie k ďalším formám totality.priblížili organizátori.V knižnici bude diskusia s Ľubou Lesnou o jej knihe Tisícročná žena, ktorá je výpoveďou žien túžiacich žiť pravdivo a dôstojne, no aj o boji proti nepriateľskej a nespravodlivej štátnej moci. Plánované sú aj verejné projekcie filmov Amnestie a Skutok sa stal.spresnili organizátori.Chýbať nebudú ani koncerty Andreja Šebana a Karpatských Chrbátov so špeciálnym hosťom a frontmanom Pražského výběru Michaelom Kocábom.