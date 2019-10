Vietnam: Premiér nariadil vyšetrovanie v súvislosti s nálezom 39 tiel

Na snímke policajní forenzní vyšetrovatelia skúmajú nákladné auto, v ktorom našli 39 mŕtvych osôb v priemyselnom parku 23. októbra 2019 v britskom grófstve Essex. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Hanoj 25. októbra (TASR) - Vietnamský premiér Nguyen Xuan Phuc nariadil v sobotu miestnym orgánom, aby zistili, či sú vietnamskí občania medzi 39 mŕtvymi telami, ktoré sa našli 23. októbra v návese kamióna v anglickom grófstve Essex neďaleko Londýna. Informovala o tom agentúra Reuters.Phuc taktiež nariadil polícii, aby sa začala zaoberať podozreniami z obchodovania s ľuďmi.povedal Phuc vo vyhlásení zverejnenom na oficiálnej vládnej webovej stránke. Dodal, že správy o prípade žiada od príslušných úradov predložiť do 5. novembra.Britská polícia pôvodne uviedla, že mŕtvi sú čínski občania, ale podľa Pekingu národnosti obetí ešte neboli potvrdené. V piatok britské médiá priniesli informáciu, že niektoré obete by mohli pochádzať z Vietnamu.Vietnamské ministerstvo zahraničných vecí v sobotňajšom vyhlásení oznámilo, že svojej ambasáde v Londýne dalo pokyn, aby pomohla britskej polícii pri identifikácii obetí.Príbuzní predpokladaných obetí, ktorých v sobotu citovala spravodajská stanica Sky News, vyhlásili, že kamiónový náves, v ktorom objavili 39 mŕtvych ľudí, bol súčasťou konvoja troch nákladných vozidiel. Dve z nich svoju cestu zavŕšili, avšak tretie, ktoré prepravovalo zosnulé obete, zostalo opustené v priemyselnej zóne pri Londýne.Anthony Dang Huu Nam, katolícky kňaz pôsobiaci v odľahlom meste Yen Thanh vo vietnamskej provincii Nghe An, odkiaľ podľa predpokladov pochádzalo množstvo obetí, uviedol, že vedel o viac než 100 ľuďoch, ktorí v danom čase odišli za "novým životom".Mnohé z obetí obchodovania s ľuďmi pochádzajú z najchudobnejších vietnamských regiónov.