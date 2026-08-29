Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 29.8.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Nikola, Nikolaj
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Kultúra

29. augusta 2026

Modranské vinobranie opäť ovládne centrum mesta. Čakajú vás víno, hudba aj bohatý program – FOTO


Tagy: Festival Kultúra Modra modranské vinobranie Vinári Vinobranie

Návštevníkov čakajú okrem hudobných vystúpení aj desiatky sprievodných podujatí. Od 4. do 6. septembra sa historické centrum Modry opäť premení na dejisko jedného z najobľúbenejších vinárskych ...



Zdieľať
457438100_901783045317473_6049878435522785797_n 676x450 29.8.2026 (SITA.sk) - Návštevníkov čakajú okrem hudobných vystúpení aj desiatky sprievodných podujatí.


Od 4. do 6. septembra sa historické centrum Modry opäť premení na dejisko jedného z najobľúbenejších vinárskych festivalov v Malokarpatsku. Modranské vinobranie 2026 ponúkne tri dni plné kvalitných modranských vín, burčiaku, gastronómie, tradičných remesiel a bohatého kultúrneho programu.

O programe podujatia informovala hovorkyňa Kultúrneho centra Modra Zuzana Tichá. Návštevníkov čakajú okrem hudobných vystúpení aj desiatky sprievodných podujatí.

Ponúkne tri dni programu


Aj tento rok zostáva zachovaná osvedčená zonácia podujatia. Hlavné pódium Kulturák pred Kultúrnym centrom Modra prinesie koncerty najväčších hudobných mien, Starý trh bude patriť domácej, alternatívnej a klubovej scéne a Kaštieľ Modra ponúkne koncerty, rodinný program, tvorivé dielne, workshopy i oddychovú zónu. „Nebude chýbať tradičná gastrozóna, remeselné stánky, kolotoče, obľúbené slamené ihrisko ani minipódium pre začínajúcich umelcov," spresnila hovorkyňa.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


Milovníci vína si budú môcť vychutnať ponuku vo Vínostane združenia Víno z Modry, vo Vínozóne spolku Vincúr a na verejnej degustáci jubilejného 10. ročníka súťaže Víno Modranského vinobrania 2026 v sobášnej sieni mesta. Vinobranie slávnostne otvoria v piatok 4. septembra o 17.00 na Starom trhu fanfárou a symbolickým odomykaním viech. Súčasťou otvorenia bude aj odovzdávanie cien súťaže Víno Modranského vinobrania. Počas troch dní vystúpi na pódiách v Modre viac ako tridsať interpretov.

Novinkou bude Silent Disco


Jednou z noviniek tohtoročného ročníka bude Silent Disco, ktorá sa uskutoční v sobotu večer v parku pri Kultúrnom centre Modra. Na Starom trhu pribudne aj interaktívny spevácky workshop Do spevu!, kde si budú môcť záujemcovia preveriť svoje hlasové schopnosti. „Organizátori pripravujú aj ďalšie vizuálne prekvapenie, ktoré zatiaľ nechávajú zahalené rúškom tajomstva," uviedla hovorkyňa.

Neodmysliteľnou súčasťou Modranského vinobrania zostáva víno. Okrem ochutnávky víťazných vín súťaže budú počas celého víkendu otvorené vínne zóny s ponukou modranských vín, burčiakov a muštov. „Vo Vínozóne nebude chýbať ani hudobný program a v nedeľu sa návštevníci opäť môžu tešiť na obľúbené ukážky historického prešovania hrozna, ktoré sú už tradičnou súčasťou modranského vinobrania," doplnila Tichá.

Program myslí aj na rodiny s deťmi


Vinobranie myslí aj na rodiny s deťmi. Kaštieľ Modra ponúkne tvorivé dielne, parkové hry, školu žonglovania, chodúlistov, kúzelnícke predstavenia či balónovú šou. Na Gymnáziu Karola Štúra budú pripravené florbalové hry, v Keramickom dvore SNM si návštevníci vyskúšajú modelovanie z hliny a Slovenská ľudová majolika pripraví ukážky tradičnej výroby aj tvorivé dielne. Súčasťou programu budú aj ukážky vyšívania krivou ihlou, prezentácia CHKO Malé Karpaty a modranských skautov či burza kníh.

Počas vinobrania budú sprístupnené viaceré výstavy a expozície. Návštevníci si môžu pozrieť výstavu historických traktorov Oldtimer Traktor, výstavy SNM - Múzea slovenskej keramickej plastiky a Galérie Ignáca Bizmayera, výstavu Flow v Kaštieli Modra, expozície Slovenskej ľudovej majoliky či pietne miesto Zelený les venované obetiam holokaustu. Počas podujatia bude návštevníkom k dispozícii Infobod v Turistickom informačnom centre mesta Modra na Štúrovej 59.


Zdroj: SITA.sk - Modranské vinobranie opäť ovládne centrum mesta. Čakajú vás víno, hudba aj bohatý program – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Festival Kultúra Modra modranské vinobranie Vinári Vinobranie
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Chce zachrániť ženu, ktorá chce zničiť svet. Trón padlých bohov

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 