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29. augusta 2026
Modranské vinobranie opäť ovládne centrum mesta. Čakajú vás víno, hudba aj bohatý program – FOTO
Návštevníkov čakajú okrem hudobných vystúpení aj desiatky sprievodných podujatí. Od 4. do 6. septembra sa historické centrum Modry opäť premení na dejisko jedného z najobľúbenejších vinárskych ...
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29.8.2026 (SITA.sk) - Návštevníkov čakajú okrem hudobných vystúpení aj desiatky sprievodných podujatí.
Od 4. do 6. septembra sa historické centrum Modry opäť premení na dejisko jedného z najobľúbenejších vinárskych festivalov v Malokarpatsku. Modranské vinobranie 2026 ponúkne tri dni plné kvalitných modranských vín, burčiaku, gastronómie, tradičných remesiel a bohatého kultúrneho programu.
O programe podujatia informovala hovorkyňa Kultúrneho centra Modra Zuzana Tichá. Návštevníkov čakajú okrem hudobných vystúpení aj desiatky sprievodných podujatí.
Aj tento rok zostáva zachovaná osvedčená zonácia podujatia. Hlavné pódium Kulturák pred Kultúrnym centrom Modra prinesie koncerty najväčších hudobných mien, Starý trh bude patriť domácej, alternatívnej a klubovej scéne a Kaštieľ Modra ponúkne koncerty, rodinný program, tvorivé dielne, workshopy i oddychovú zónu. „Nebude chýbať tradičná gastrozóna, remeselné stánky, kolotoče, obľúbené slamené ihrisko ani minipódium pre začínajúcich umelcov," spresnila hovorkyňa.
Milovníci vína si budú môcť vychutnať ponuku vo Vínostane združenia Víno z Modry, vo Vínozóne spolku Vincúr a na verejnej degustáci jubilejného 10. ročníka súťaže Víno Modranského vinobrania 2026 v sobášnej sieni mesta. Vinobranie slávnostne otvoria v piatok 4. septembra o 17.00 na Starom trhu fanfárou a symbolickým odomykaním viech. Súčasťou otvorenia bude aj odovzdávanie cien súťaže Víno Modranského vinobrania. Počas troch dní vystúpi na pódiách v Modre viac ako tridsať interpretov.
Jednou z noviniek tohtoročného ročníka bude Silent Disco, ktorá sa uskutoční v sobotu večer v parku pri Kultúrnom centre Modra. Na Starom trhu pribudne aj interaktívny spevácky workshop Do spevu!, kde si budú môcť záujemcovia preveriť svoje hlasové schopnosti. „Organizátori pripravujú aj ďalšie vizuálne prekvapenie, ktoré zatiaľ nechávajú zahalené rúškom tajomstva," uviedla hovorkyňa.
Neodmysliteľnou súčasťou Modranského vinobrania zostáva víno. Okrem ochutnávky víťazných vín súťaže budú počas celého víkendu otvorené vínne zóny s ponukou modranských vín, burčiakov a muštov. „Vo Vínozóne nebude chýbať ani hudobný program a v nedeľu sa návštevníci opäť môžu tešiť na obľúbené ukážky historického prešovania hrozna, ktoré sú už tradičnou súčasťou modranského vinobrania," doplnila Tichá.
Vinobranie myslí aj na rodiny s deťmi. Kaštieľ Modra ponúkne tvorivé dielne, parkové hry, školu žonglovania, chodúlistov, kúzelnícke predstavenia či balónovú šou. Na Gymnáziu Karola Štúra budú pripravené florbalové hry, v Keramickom dvore SNM si návštevníci vyskúšajú modelovanie z hliny a Slovenská ľudová majolika pripraví ukážky tradičnej výroby aj tvorivé dielne. Súčasťou programu budú aj ukážky vyšívania krivou ihlou, prezentácia CHKO Malé Karpaty a modranských skautov či burza kníh.
Počas vinobrania budú sprístupnené viaceré výstavy a expozície. Návštevníci si môžu pozrieť výstavu historických traktorov Oldtimer Traktor, výstavy SNM - Múzea slovenskej keramickej plastiky a Galérie Ignáca Bizmayera, výstavu Flow v Kaštieli Modra, expozície Slovenskej ľudovej majoliky či pietne miesto Zelený les venované obetiam holokaustu. Počas podujatia bude návštevníkom k dispozícii Infobod v Turistickom informačnom centre mesta Modra na Štúrovej 59.
Zdroj: SITA.sk - Modranské vinobranie opäť ovládne centrum mesta. Čakajú vás víno, hudba aj bohatý program – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
Od 4. do 6. septembra sa historické centrum Modry opäť premení na dejisko jedného z najobľúbenejších vinárskych festivalov v Malokarpatsku. Modranské vinobranie 2026 ponúkne tri dni plné kvalitných modranských vín, burčiaku, gastronómie, tradičných remesiel a bohatého kultúrneho programu.
O programe podujatia informovala hovorkyňa Kultúrneho centra Modra Zuzana Tichá. Návštevníkov čakajú okrem hudobných vystúpení aj desiatky sprievodných podujatí.
Ponúkne tri dni programu
Aj tento rok zostáva zachovaná osvedčená zonácia podujatia. Hlavné pódium Kulturák pred Kultúrnym centrom Modra prinesie koncerty najväčších hudobných mien, Starý trh bude patriť domácej, alternatívnej a klubovej scéne a Kaštieľ Modra ponúkne koncerty, rodinný program, tvorivé dielne, workshopy i oddychovú zónu. „Nebude chýbať tradičná gastrozóna, remeselné stánky, kolotoče, obľúbené slamené ihrisko ani minipódium pre začínajúcich umelcov," spresnila hovorkyňa.
Milovníci vína si budú môcť vychutnať ponuku vo Vínostane združenia Víno z Modry, vo Vínozóne spolku Vincúr a na verejnej degustáci jubilejného 10. ročníka súťaže Víno Modranského vinobrania 2026 v sobášnej sieni mesta. Vinobranie slávnostne otvoria v piatok 4. septembra o 17.00 na Starom trhu fanfárou a symbolickým odomykaním viech. Súčasťou otvorenia bude aj odovzdávanie cien súťaže Víno Modranského vinobrania. Počas troch dní vystúpi na pódiách v Modre viac ako tridsať interpretov.
Novinkou bude Silent Disco
Jednou z noviniek tohtoročného ročníka bude Silent Disco, ktorá sa uskutoční v sobotu večer v parku pri Kultúrnom centre Modra. Na Starom trhu pribudne aj interaktívny spevácky workshop Do spevu!, kde si budú môcť záujemcovia preveriť svoje hlasové schopnosti. „Organizátori pripravujú aj ďalšie vizuálne prekvapenie, ktoré zatiaľ nechávajú zahalené rúškom tajomstva," uviedla hovorkyňa.
Neodmysliteľnou súčasťou Modranského vinobrania zostáva víno. Okrem ochutnávky víťazných vín súťaže budú počas celého víkendu otvorené vínne zóny s ponukou modranských vín, burčiakov a muštov. „Vo Vínozóne nebude chýbať ani hudobný program a v nedeľu sa návštevníci opäť môžu tešiť na obľúbené ukážky historického prešovania hrozna, ktoré sú už tradičnou súčasťou modranského vinobrania," doplnila Tichá.
Program myslí aj na rodiny s deťmi
Vinobranie myslí aj na rodiny s deťmi. Kaštieľ Modra ponúkne tvorivé dielne, parkové hry, školu žonglovania, chodúlistov, kúzelnícke predstavenia či balónovú šou. Na Gymnáziu Karola Štúra budú pripravené florbalové hry, v Keramickom dvore SNM si návštevníci vyskúšajú modelovanie z hliny a Slovenská ľudová majolika pripraví ukážky tradičnej výroby aj tvorivé dielne. Súčasťou programu budú aj ukážky vyšívania krivou ihlou, prezentácia CHKO Malé Karpaty a modranských skautov či burza kníh.
Počas vinobrania budú sprístupnené viaceré výstavy a expozície. Návštevníci si môžu pozrieť výstavu historických traktorov Oldtimer Traktor, výstavy SNM - Múzea slovenskej keramickej plastiky a Galérie Ignáca Bizmayera, výstavu Flow v Kaštieli Modra, expozície Slovenskej ľudovej majoliky či pietne miesto Zelený les venované obetiam holokaustu. Počas podujatia bude návštevníkom k dispozícii Infobod v Turistickom informačnom centre mesta Modra na Štúrovej 59.
Zdroj: SITA.sk - Modranské vinobranie opäť ovládne centrum mesta. Čakajú vás víno, hudba aj bohatý program – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
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