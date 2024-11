Modré svetlá UNICEF rozžiaria Slovensko namodro

20.11.2024 (SITA.sk) - Slovensko sa už po druhýkrát v histórii pripája k iniciatíve, ktorú organizuje UNICEF po celom svete pri príležitosti osláv Svetového dňa detí. Ikonické slovenské pamiatky a budovy budú 20. novembra opäť osvetlené namodro, aby nám pripomenuli záväzok chrániť práva každého dieťaťa. Pred 35. rokmi bol na pôde Organizácie Spojených národov prijatý najdôležitejší dokument pre detské práva – Dohovor o právach dieťaťa. Na výročie jeho ratifikácie si 20. novembra každoročne pripomíname Svetový deň detí. Dohovor podpísalo 196 štátov a pomohol zmeniť životy detí po celom svete.UNICEF spolu s partnermi oslavuje Svetový deň detí ako významný moment pre deti a zároveň príležitosť na zvýšenie povedomia o najpálčivejších problémoch, ktorým deti na celom svete čelia. Medzi organizované podujatia patrí aj iniciatíva Modré svetlá UNICEF, pri ktorej sa nesvietením budov, pamiatok a významných objektov na celom svete 20. novembra poukazuje na potrebu chrániť detské práva. V minulých rokoch medzi ne patrili napríklad Opera v Sydney, Eiffelova veža vo Francúzsku, pyramídy v Gíze a mnohé ďalšie.Tento rok sa po druhýkrát v histórii na znak podpory práv pre každé dieťa rozsvietia namodro aj významné slovenské pamiatky a budovy. Pripomenú nám tak dôležitosť záväzku voči deťom a ich právam."Dobrou správou je, že dnes sa o právach detí rozprávame častejšie ako v minulosti. Neraz však zabúdame na to, že tieto práva nie sú limitované na kontext vojny, či environmentálnej krízy. Životná situácia detí vie byť veľmi náročná aj v našom regióne, meste alebo v obci, kde bývame,” konštatuje Ivan Brezina, koordinátor Kancelárie UNICEF v Slovenskej republike. "Cieľom iniciatívy Modré svetlá UNICEF je pripomenúť, že každé dieťa má právo žiť v zdravom a bezpečnom prostredí, ktoré mu poskytuje priestor na naplnenie jeho potrieb, snov, túžob, či potenciálu. Veríme že aj táto kampaň prispeje k tomu, aby každý z nás, ktorý vstupuje do sveta detí, prispel k jeho zútulneniu.”"Tradíciu Modrých svetiel prináša UNICEF pre každé dieťa na Slovensku aj na celom svete, pretože každé dieťa má špecifické potreby a záujmy, ktoré si vyžadujú našu pozornosť. Venujme dnešný deň deťom. Snažme sa ich lepšie počúvať, zapojme ich do rozhodovania o našej spoločnej budúcnosti a urobme niečo konkrétne, čo zmení kvalitu ich života k lepšiemu. Modré svetlá UNICEF, ktoré vidíme dnes, majú nesmierny význam pre to, ako budeme žiť zajtra,” dopĺňa Martin Oubrecht, výkonný riaditeľ Slovenskej nadácie pre UNICEF.Namodro budú tento rok osvetlené historické budovy a pamiatky v 9 slovenských mestách:V Bratislave, Prezidentský palác, Bratislavský hrad, UFO, Stará Tržnica, LED fasáda Landererova 12, v Košiciach, Dóm sv. Alžbety, v Prešove, Historická radnica, v Nitre, Chrenovský most, Divadlo Andreja Bagara, v Banskej Bystrici, Hodinová veža, Barbakan, Historická radnica , Radnica v Trnave, Radnica v Spišskej Novej Vsi,Monoštorský most v Komárne, Bojnický zámok.Ďakujeme všetkým mestám, ktoré sa zapojili do tejto dôležitej iniciatívy a veríme, že 20. novembra 2025 sa nám podarí rozsvietiť namodro ešte viac pamiatok a objektov.Informačný servis