Kaliňák: Povolenie použiť Ukrajine zbrane dlhého doletu od európskych spojencov bude znamenať dramatickú eskaláciu konfliktu

20.11.2024 (SITA.sk) - Povolenie Ukrajine použiť zbrane dlhého doletu od európskych spojencov bude znamenať dramatickú eskaláciu konfliktu . Vyjadril sa tak minister obrany Robert Kaliňák Smer-SD ) po rokovaní v Bruseli o aktuálnych bezpečnostných otázkach. Ako doplnil, slovenský rezort obrany k takémuto kroku nepristúpi.„Mier musí byť stále na prvom mieste, predovšetkým otázka nezapájania sa krajín EÚ NATO priamo do tohto konfliktu,“ uviedol. Apeloval tiež na potrebu vyjednania prímeria a následných diplomatických rokovaní.Ďalšou témou rokovaní bola aj podpora obranného priemyslu a sebestačnosť v tejto oblasti. Ako minister podotkol, je to kľúčové najmä v krízových časoch, keď môže byť zásobovanie zo zahraničia náročné. Obranný priemysel EÚ má byť podľa Kaliňáka budovaný tak, aby boli krajiny schopné zásobovať sa všetkým, čo potrebujú.„Slovenský obranný priemysel má z pohľadu EÚ zaujímavé kapacity. Európska podpora nášho obranného priemyslu môže prispieť k vytváraniu adekvátneho množstva pracovných miest, zvyšovaniu miezd a môže tiež mať priaznivý dopad na hospodárstvo,“ uviedol minister a doplnil, že pravidlá získania takejto podpory, najmä v prípade malých a stredných zbrojárskych spoločností, musia byť jasne dané.„Kľúčovým kritériom by malo byť práve budovanie a zvyšovanie sebestačnosti obranného priemyslu,“ uzavrel šéf rezortu obrany.Minister doplnil, že v rámci rokovania zaznelo veľa vyhlásení o tom, aby Ukrajina v konflikte vyhrala.„Ja tvrdím, že keby začali rokovania v situácii, keď sme mali naozaj dobré karty, čo bolo koncom roku 2022, keď sa podarilo Ukrajine získať späť Cherson a Charkov, tak by žiadnych tisíc dní vojny nebolo. My sme urobili veľa chýb a tvrdíme to od začiatku,“ uviedol minister s tým, že rokovania mali byť hneď na začiatku, keď sa mal vytvoriť tlak EÚ.„Potom, keď sa konflikt rozhorel, a dnes, keď sa ukazuje, že situácia na bojisku je veľmi ťažká a máme horšie karty ako má v skutočnosti Rusko, tak sa reaguje omnoho ťažšie,“ doplnil Kaliňák a zdôraznil, že mier musí zostať stále na prvom mieste, rovnako ako otázka vyvarovania sa zapojenia krajín NATO do konfliktu. To by minister považoval za veľký problém.„Zatiaľ je to konflikt, ktorý je najmä v regióne. Ale ak má prerásť do globálneho konfliktu, tak to by už nedokázal zmanévrovať nikto,“ uzavrel minister.